Erdoğan ile Bahçeli bir araya geliyor

Ankara'da kritik görüşme... Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.00'te başkanlık edeceği Kabine toplantısından bir saat önce MHP lideri Bahçeli'yle Beştepe'te bir araya gelecek.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün saat 14.00’te Beştepe bir araya gelecek. Erdoğan’ın saat 15.00’te başkanlık edeceği Kabine toplantısından bir saat önce Bahçeli’yi kabul etmesi dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen cumartesi günü Eskişehir’de yaptığı açıklamada “Yatıyorlar, kalkıyorlar, Kavala, Kavala… Kavala dediğin, Soros'un Türkiye şubesi. 10 tane büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu ne terbiyesizliktir ya? Siz burayı ne zannediyorsunuz ya? Burası Türkiye, Türkiye. Burası öyle zannettiğiniz gibi bir kabile devleti değil. Burası anlı şanlı Türkiye. Burada kalkıp da Dışişleri Bakanlığı'na gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz.” dedi.

Erdoğan, bu büyükelçilerin “istenmeyen kişi” ilan edilmeleri için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na talimat verdiğini açıkladı: Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. Ne yapması gerektiğini söyledim. ‘Bu 10 tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz' dedim. Bunlar Türkiye'yi tanıyacaklar. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler.