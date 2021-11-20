Erdoğan imzaladı: Termik santrallerin etrafında yangın alanı oluşturulacak

Geçtiğimiz yaz yaşanana orman yangınlarında yanma tehlikesi yaşanan termik santraller, fabrika ve rafinerilerin etrafında 400 metrekareye kadar yangın alanı oluşturulacak. Erdoğan, mevzuattaki değişikliği imzaladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Geçtiğimiz yaz yaşanan orman yangınları sırasında Muğla Milas’taki Kemerköy ve Yeniköy termik santralleri yanma tehlikesi atlatmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan yeni düzenlemeyle orman alanlarının içinde veya bitişiğinde yapılacak rafinerilerde, fosil yakıt kaynaklı elektrik üretim tesislerinde, kurulu gücü 500 megavat ve üzeri enerji üretim tesislerinde ve toplam kapalı kullanım alanı 2 bin metrekareden büyük fabrikalar gibi endüstriyel tesislerde ilave tedbirler getirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”te değişiklik yapıldı.

Yönetmeliğe eklenen maddeyle tesislerin çevresinde yangın bölgesi kurulacak.

Yönetmeliğe eklenen fıkrada şu ifadelere yer verildi:

Orman yangınlarından kaynaklı alev veya sıcaklığın tesislere ait yapılara ve depolama sahasına sirayet etmesini engellemek amacıyla tesise ait yapı cephesinden ve depolama sahasından itibaren 100 metre mesafe içerisinde dış yangın bölgesi teşkil edilir ve ilave tedbirler alınır.

Arazi eğiminin yüzde 30 ila yüzde 55 arasında olduğu alanlarda bu mesafe eğimin binaya göreaşağı yönünde 2 kat, diğer yönlerde 1.5 kat artırılır. Eğimin yüzde 55’ten fazla olduğu alanlarda mesafe 4 kata kadar artırılır.

İlk bir buçuk metrede bitki, 1.5-10 metre arasında yanıcı malzeme, ağaç bulundurulamaz. 10-30 metre arasında varsa ağaç araları 3 metreden az olamaz.

30-100 metre arasında 2 metreye kadar olan ağaç dalları temizlenir.

İlginizi Çekebilir Alevler termik santrali sararsa ne olacak?