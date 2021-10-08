Erdoğan: İnsanlığı ağır bir kaos bekliyor

12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın yeni ve köklü değişimin eşiğinde olduğunu görüyoruz. Eğer harekete geçiremezsek insanlığı ağır bir kaosun beklediği açıktır" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’nda konuştu. “Kalkınmanın temel alt yapısı olan yatırımlarda çok büyük mesafe kat ettik” diyen Erdoğan, şunları söyledi:

– Ulaştırma ve haberleşme şuralarımızın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu önemli şuranın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bundan 12 yıl önce 2009 yılında yapılan ulaştırma şurasını hedef 2023 diyerek gerçekleştirmiştik.

DÜNYA YENİ VE KÖKLÜ DEĞİŞİMİN EŞİĞİNDE

– Atatürk Havalimanı’mız bugün de önemli organizasyona ev sahipliği yapıyor. Bundan sonra da yarışmalara, fuarlara ev sahipliği yapmayı sürdürecektir. Bugün de mevcut durum ve geleceği konuşuyoruz.

– Küresel krizler kendi gerçeklerini dayatmakta ulaştırma ve haberleşmede de yeni yönelimlere yol açmaktadır. Dünyanın yeni ve köklü değişimin eşiğinde olduğunu görüyoruz. Bu süreci ülkeler ve toplumlar olarak doğru okur ve üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirirsek hayırlı bir iş yapmış oluruz.

YENİ SÜRECİN ÖNCÜSÜYÜZ

– Eğer harekete geçiremezsek insanlığı ağır bir kaosun beklediği açıktır. Türkiye önümüzdeki yeni sürecin öncülüğünü yürütmektedir. Uzak Doğu’yu batıya bağlayan baharat yolu ve ipek yolu gibi önemli noktalar bu coğrafyadan geçiyor. Bu güzel coğrafyanın sakinliği olarak insanlığa olan katkıları sunmak için hazırız.

– 19 yılda kurduğumuz güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısı yeniden inşa sürecine giren küresel yönetim ve ekonomi sisteminde hedeflediğimiz yere varma konusunda bize büyük avantaj sağlıyor. Salgın döneminde insan gücünün önemini sağlık hizmetlerinde hep birlikte gördük. Üretim ve lojistik konusunda aynı topla ile karşı karşıyayız. Bu alandaki altyapımız da oldukça güçlüdür.

BİRLİKTE KAZANMANIN PEŞİNDEYİZ

– Türkiye’yi hâlâ eski hali ile hatırlayanlara işbirliği fırsatlarını genişletmek istiyoruz. Bizim diğer birçok ülkeden farkımız sadece kendimiz kazanmanın değil birlikte kazanmanın peşinde olmamızdır. Dostlarımıza hep bu teklifle giriyoruz.

1 TRİLYONLUK KAMU YATIRIMI

– Biz karayolundan demiryoluna havayolundan deniz yoluna kadar ulaşımı başardık. Türkiye olarak ulaştırma ve haberleşme alanlarında 1 trilyonluk kamu yatırımını hayata geçirmiş ülkeyiz.

– Bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 101 kilometreden aldık, 28 bin 340 kilometreye çıkardık. Böylece yolcu ve yük taşımacılığında hızlı konforlu güvenli karayolu taşımacılığını kurduk.

– Otoyol uzunluğumuzu bin 714 kilometreden 3 bin 532 kilometreye yükselttik. Balkanlardan ülkemize giriş kapısı olan Edirne’den Şanlıurfa’ya kadar kesintisiz otoyol ulaşımına sahip ülkeyiz.

– Aydın, Denizli, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün de yer aldığı projelerle 2023’te otoyol uzunluğumuzu 4 bin 100 kilometre üzerine çıkarıyoruz. 14 bin 300 km daha yüksek standartlı yolu ülkemize kazandırdık.

KARAYOLU ULAŞIMI ARTIK KÜLFET DEĞİL

– Toplam tünel uzunluğunu 50 kilometreden 631kilometreye, köprü uzunluğunu 311 kilometreden 710 kilometreye çıkardık. Ülkemizde ne aşılmaz dağlar, ne geçilmez vadiler bıraktık. Bu eserlerle artık karayolu ulaşımı vatandaşlarımız için külfet olmaktan çıktı.