Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesinde kanepe krizi
Beştepe'de gerçekleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasındaki görüşmede kanepe krizi yaşandı. Görüşme sırasında Erdoğan'ın Karamollaoğlu'nu yanındaki tekli koltuk yerine üçlü kanepeye oturtması dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Beştepe’de bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşme talebi Saadet Partisi'nden gelirken, Karamollaoğlu'nun tüm parti liderleriyle görüşme programı kapsamında Erdoğan'dan randevu istediği belirtildi. Erdoğan ile Karamollaoğlu'nun görüşmesi saat 15:00'te başladı ve 2 saat 20 dakika sürdü.
TARTIŞMA YARATTI
Erdoğan'ın görüşme başlangıcında Karamollaoğlu'na oturacağı yeri göstermesi ve çekilen kareler sosyal medyada tartışma yarattı.
ERDOĞAN KANEPEYİ GÖSTERDİ
Görüşmede Erdoğan'la Karamollaoğlu arasındaki ‘oturma mesafesi' dikkat çekti, söz konusu detay görüntülere yansıdı.
Görüşmeye ilişkin videoda Erdoğan, Karamollaoğlu'na oturacağı yeri gösterdi. Karamollaoğlu ise kanepeyi göstererek, Erdoğan’a “Böyle mi oturalım” diye cevap verdi.
BAHÇELİ’YLE YAN YANA OTURMUŞTU
Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesinde, ikilinin sandalyede yan yana oturduğu görülmüştü.