Erdoğan: Katar ile yeni anlaşmalar imzalayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Katar ile imzalayacağımız yeni anlaşmalarla dayanışmamızı perçinleyeceğiz" dedi. Asgari ücretle ilgili de konuşan Erdoğan, "İşçimizi zora sokmayacağız. En uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net masaya yatıracak nihai kararımızı vereceğiz" ifadeleri kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı’nda açıklama yaptı.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar:

* Türkiye-Katar ilişkileri, dostluğuyla stratejik perspektifiyle günden güne güçleniyor. Katar ile bugüne kadar siyasi, askeri, kültürel olmak üzerek 69 belge imzaladık.

* Yarın imzalayacağımız yeni anlaşmalarla dayanışmamızı daha da perçinleyeceğiz. Türkiye ve Katar güçlü duruşlarını koruyan iki devlettir.

* Katar ile ekonomiden savunmaya, ticaretten yatırıma kadar “kazan kazan” temeliyle ortaklığımızı güçlendirdik.

* Katar’la bugüne kadar siyasi, askeri, ekonomik, kültürel olmak üzere 69 belge imzaladık. İşbirliğimizi daha da ileri noktalara taşıdık.

* Yarınki 7. toplantı ile yeni anlaşmalarla dayanışmamızı daha da perçinleyeceğiz.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

(Asgari ücret sorusu) Şu anda sayın Bakan heyetiyle beraber gerek işçi gerek işveren kesimiyle görüşmeleri yapacaklar.

*Görüşmelerle birlikte bir yere varacaklar. Dönünde bizler bu görüşmelerde ne yaptılar, teklifleri nedir, bunları görelim.

*Daha önce de söylediğim gibi, biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız.

En uygun olanı en ideal olanı gerek brüt gerek net masaya yatırarak nihai kararı vereceğiz.

*Temenni ediyorum ki, sadece işçi kesiminin buradaki memnuniyeti değil, işveren de kararla memnun olması lazım.

* Bir de önümüzdeki yıl seçim öncesi alınacak olan karar da var. Tüm bunları düşünerek bir karar vereceğiz. Bu kararla beraber yolumuza devam edeceğiz.

STOKÇULUK TEPKİSİ

* Stokçuluk yapanlar var. Her alanda. Otomotiv sektöründe bile stokçuluk var. Gıdada stokçuluk yenilir yutulur değil. Müeeyyideyi onları rahatsız edici bir noktaya çıkaralım dedim.

“STOKÇULUK YAPANLAR BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEK”

* Bedelini ağır ödeyecekler. Sen mi stokçuluk yapıyorsun. Bedelini ağır ödeyecek.”

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