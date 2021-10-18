Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamasında Erdoğan'a hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kanun dışına çıkmış devlet memurlarına, “Kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, Pazartesi itibariyle durun. Bu illegal, paralel sistemlerden elinizi, eteğinizi çekin” ifadeleriyle yaptığı çağrısına Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tepki göstermişti.

KILIÇDAROĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

“Kıçıldaroğlu’nun bu çağrısı açıkça suçtur” diyen Erdoğan, avukatları aracılığıyla CHP lideri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan’ın avukatları aracılığıyla yapılan suç duyurusunda “Erdoğan’a hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı” belirtildi.

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