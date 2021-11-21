Erdoğan ‘Kılıçdaroğlu’nu affediyorum’ demişti! CHP liderinden zehir zemberek açıklama…

CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik açtığı tazminat davalarını geri çektiğini açıklayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Kendisine çağrımdır, sen kimsin de kimi affediyorsun! O davaları geri çekme, sonuna kadar götür. Her şeyiniz yalan, her şeyiniz algı…" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik açtığı tazminat davalarıyla ilgili açıklamasına değinen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Şahıs çıkmış, “Kılıçdaroğlu’nu affediyorum” söylemiyle, açtığı 17 davayı güya “Geri çekiyorum” mesajı vermiş. Şimdi bu algıcıbaşının algılarını bir kenara itip, gerçekleri öğrenmeniz zamanı.

*Aleyhime sonuçlanan 3 davadan 2 tanesi AİHM'ye gitmiştir ve lehime sonuçlanmıştır. Şahıs Türk hukukunu tarumar ettiği için, dünyaya daha çok rezil olmamak adına, kalan davaları geriye çekmektedir.

*Kendisine çağrımdır, sen kimsin de kimi affediyorsun! O davaları geri çekme, sonuna kadar götür. Her şeyiniz yalan, her şeyiniz algı…

ERDOĞAN NE SÖYLEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Helalleşme” çıkışına tepki gösterip daha önce kazandığı davalardan vazgeçtiğini söylemişti.

Erdoğan, “Geçmişteki yanlışlarını görüp helalleşmek suretiyle önünde yeni bir sayfa açmaya herkesin hakkı vardır. Bay Kemal, ben seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim mi? Çektim ama sen bunların hiçbirinin kadrini, kıymetini bilmedin, anlamadın. Sen de anlayacak yüz de yok” ifadelerini kullanmıştı.

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