Erdoğan, Malcom X’in kızının cenazesine çelenk gönderdi

ABD'de ırkçılığa karşı verilen mücadelenin önde gelen isimlerinden siyahi lider Malcom X'in geçen hafta hayatını kaybeden kızı, dün ABD'nin New York kentinde defnedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, babasıyla aynı mezarlığa defnedilen Malikah Saban Shabazz'ın cenazesine çelenk gönderdi.

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New York kentinde 22 Kasım’da vefat eden Malikah Saban Shabazz’ın cenazesine Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de katıldı.

Büyükelçi Mercan ile Başkonsolos Özgür, aileye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taziyelerini iletti. 1965 yılında uğradığı suikast sonucunda öldürülen Malcom X, Müslüman siyahilerin haklarını savunarak dönemin en etkili liderlerden biri olmuştu.

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