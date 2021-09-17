Erdoğan, Mersin’de de Rabia işareti yapmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de AKP Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu. Kapalı salonda lebaleb ortamda çoğunluğu maske takmadan tezahüratlarda bulunan gençlere seslenen Erdoğan, konuşmasının sonunda tıpkı Kahramanmaraş'taki gibi Rabia işaretini yapmadı. Bu değişiklik Mısır'da darbeyle iş başına gelen Cumhurbaşkanı Sisi ile ilişkileri düzeltme çabasının bir yansıması olarak yorumlanmıştı.

Ali Ekber ŞEN

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen AKP Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’nda konuştu. Z kuşağının muhalefeti desteklediği iddiaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Birileri diyor ki ‘Z kuşağı, Y kuşağı muhalefetin yanında’. Burada, burada… Gençlerimizin ışıldayan gözlerinde şahit olduğumuz umudu ve özgüveni hiçbir makama değişmeyiz. Biz bu aziz millete hizmetkar olmaktan şeref duyuyoruz. Bizim hizmet anlayışımızda partizanlık yoktur. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bizim nazarımızda insanı mezhebine, inancına, diline göre ayırmak da yoktur. Bize oy versin vermesin 84 milyonun her bir ferdi bizim gözümüzde aynıdır.”

BALKONDAN SARKAN GENÇLERİ UYARDI

Lebaleb toplantı sırasında AKP’li gençler Rabia işareti ve sloganlarla Erdoğan’a destek verirken çoğunluğunda maske bulunmadığı görüldü. Erdoğan, salonun üst kısmındaki balkondan sarkan gençleri uyardı. Tezahüratlarda bulunan gençlere seslenen Erdoğan, “Gençler, gençler balkondan aşağıya düşmeyin ha! Aman dikkat edin” uyarısında bulundu.

RABİA İŞARETİNİ YİNE YAPMADI

Erdoğan konuşmasının sonunda geleneksel hale getirdiği “Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan ve Tek Devlet' şeklindeki yemini etti. Ancak yemin ederken, Rabia işaretini yapmadı. Saymaya baş parmağıyla başlayarak, Rabia işaretinin aksine sadece saymakla yetindi. Erdoğan, partisinin Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda da Rabia işaretini yapmamıştı. Bu değişiklik, Mısır’da darbeyle iş başına gelen cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile ilişkileri düzeltme çabasının bir yansıması olarak yorumlanmıştı.