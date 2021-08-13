Erdoğan namaz kılsın diye, sahra hastanesi olan cami boşaltıldı iddiası

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilçeye gitti. CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, kent merkezinde bulunan ve sahra hastanesi olarak kullanılan caminin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma namazı kılması için boşaltıldığını ve ilçeye yardım getiren araçlar ile AFAD ekiplerinin yolda bekletildiğini ileri sürdü.

İSMAIL AKDUMAN

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ağustos’ta aşırı yağışlar nedeniyle sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Abana Bozkurt ilçesine gitti. Abana ilçesinden karayoluyla Bozkurt’a geçen Erdoğan, kentte incelemeler yaparak bilgi aldı. CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ise sosyal medya hesabından sahra hastanesi olarak kullanılan caminin Cumhurbaşkanı için boşaltıldığını iddia etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan namaz sonrası konuşma yaparak ölenlerin ruhuna Fatiha okumaya davet etti.

ERDOĞAN CUMA NAMAZI KILSIN DİYE CAMİ BOŞALTILDI

Milletvekili Baltacı, “Dün bu camii Bozkurt'taki sel mağdurlarına sahra hastanesi olarak hizmet veriyordu, bugün Erdoğan'a hizmet versin diye boşaltıldı” diye paylaşım yaparak, cami içinde dün tedavi gören hastalar ile cami önünde alınan tedbirlerin fotoğraflarını paylaştı. Baltacı ayrıca, ilçeye yardım getiren araçlar yolda bekletildiğini ileri sürerek, “Bozkurt'ta insanlar kurtarılmayı beklerken Erdoğan'ın programı gerekçe gösterilerek İstanbul'dan gelen ekipler yolda bekletiliyor, AFAD İl Müdürlüğü önünde bekleyen gönüllüler evlerine gönderiliyor” dedi.

HASTALAR NAKLEDİLDİ

Hasan Bozkurt, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde bulunan Yeni caminin dün yaralılar için sahra hastanesi gibi kullanıldığını belirterek, “Cami dün sahra hastanesi olarak kullanılıyordu. Ancak bugün gördük ki Erdoğan cuma namazı kılsın diye camide bulunan yaralılar başka ilçelere nakledilmiş. Cami etrafında geniş güvenlik önlemleri alınmış. İlçeye yardım getiren kamyonlar ile AFAD araçları yolda bekletilmiş. Burada yeniden çalışmaların başlaması için Erdoğan’ın ilçeden ayrılması bekleniyor” dedi. CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç da yaşanan olaylara tepki göstererek, “Bu kadar olmaz… Şu zor günümüzde bari yapmayın. Bozkurt yardım bekliyor” ifadelerini kullandı.

DENİZDEN CESET TOPLANIYOR

SÖZCÜ’ye konuşan Bahattin Ersöz adlı vatandaş ise, çok sayıda kayıp olduğunu belirterek, “Elektrik kısmen verildi. Ancak köyler ile ulaşım sağlanamıyor. Ölenlerin sayısı daha da artacak diye korkuyoruz. Denizden ceset toplanıyor. Daha enkaz kaldırılmadı, alt katlar, marketlerde, iş yerlerinde sele yakalanan vatandaşlar var. Yaz olduğu için ilçenin nüfusu 2 katına çıkmıştı. Kimlerin kayıp olduğunu bilmiyoruz. Bunlardan haber alamıyoruz” diye konuştu.