Erdoğan, New York’taki lüks yurt inşaatını yakından takip ediyor

Türkiye'de öğrenciler barınacak yurt bulamazken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın en pahalı konut stokunun bulunduğu New York Manhattan'da dünyanın en lüks öğrenci yurdunu yapan TÜRKEN yöneticileriyle bir araya geldi. Erdoğan, "Projeyi yakinen takip ediyorum. Yakında bitecek" dedi. Türkiye'deki öğrencileri kıskandıracak New York'taki yurt bağış tartışmalarıyla gündeme gelmişti.

Yusuf DEMİR

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Türkiye'de öğrenciler yurt sıkıntısı ve fahiş ev kiralarıyla ilgili sorunlar yaşarken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta dünyanın en lüks öğrenci yurtlarından birini yapan TÜRKEN Vakfı üyeleriyle bir araya geldi.

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle New York gezisini ertelemek zorunda kaldığını hatırlatan Erdoğan, yurtla ilgili gelişmeleri de yakından izlediğini kaydetti. Ensar ve TÜRGEV tarafından 2014 yılında Amerika'da kurulan TÜRKEN Vakfı’nın yönetici ve çalışanlarına hitap eden Erdoğan, vakıf eliyle New York'un en lüks semti Manhattan'da yükselen yurt inşaatıyla ilgili bilgi verdi.

“DÜZENLİ BİLGİ ALDIK”

Erdoğan dün açılışını yaptığı Türkiye Cumhuriyeti New York Konsolosluğu’nun bulunduğu Türkevi’ne birkaç dakika mesafedeki Türken Evi adı verilen öğrenci yurdu inşaatıyla ilgili şunları söyledi:

“Yürütülen faaliyetler hakkında düzenli bilgi aldık, yaşanan sıkıntıları ve karşılaşılan sorunları çözmenin çabası içinde olduk. Gençlerimizin Amerika'daki çatısı ve yuvası olarak gördüğümüz TÜRKEN'in çalışmalarını da aynı şekilde yakından izledik.

Salgın sürecinde Amerika'daki Müslüman öğrenci kardeşlerimize yönelik özellikle desteklerinizi sürdürdüğünüzü biliyorum. Çabalarınızdan ve fedakarlıklarınızdan ötürü sizleri tebrik ediyorum.

Eğitim hayatı salgın nedeniyle kesintiye uğrasa da öğrencilerin barınma ve burs desteği gibi ihtiyaçlarında değişiklik olmamıştır. Sağladığınız imkanlar sayesinde onlarca kardeşimizin kaygılarını giderdiniz.

TÜRKEN'in 2014 yılından bugüne 5 farklı eyaletteki 8 merkezde 500'ü aşkın öğrenciye hizmet sunması gerçekten takdire şayandır.

Sürecini yakından takip ettiğim, New York'taki yurdun da bir an evvel tamamlanarak, Türk ve yabancı öğrencilere hizmet vermeye başlayacağına inanıyorum.”

“BEHRAM KARDEŞİM YAPACAK İNŞALLAH”

Erdoğan, konuşmasının ortasında bir ara TÜRKEN Vakfı Başkanı hemşehrisi Behram Turan'a dönerek şunları söyledi:

“Temennim o ki yurttaki konferans salonu bu kadar dik olmaz. Biraz daha yatay olmasında fayda var. Artık Behram kardeşim mimarlığıyla, mühendisliğiyle, müteahhitliğiyle inşallah bunu giderecektir.”

“DAVAMIZA ÇOK AĞIR FATURALARI OLUR”

Gençlere sırtını dönen bir milletin istikbalinin tehdit altında olacağını söyleyen Erdoğan şöyle konuştu:

“Bu konuda yaşanacak en küçük bir ihmalin ülkemize, milletimize ve elbette davamıza çok ağır faturaları olacaktır. Gençlerimizin kendilerini en güzel en donanımlı şekilde yetiştirmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Devletimizin kurumlarının verdiği burs ve desteklerden vakıflarımızın teşvik edilmesine kadar her türlü imkanı kendilerine sunduk. TÜRKEN Vakfımız da yürüttüğü faaliyetlerle hem kendi gençlerimize hem de ülkemizin ve Türk Amerikan toplumunun geleceğine yatırım yapıyoruz.”

MALİYETİ AÇIKLANMIYOR

Süper lüks yurt projesinin maliyeti açıklanmıyor. Manhattan'ın en gözde noktalarından birinde yükselen 21 katlı binada tek veya çift kişilik 82 konutun yanında, sosyal aktivite alanları, geniş bir mescit, 4 bin 200 metrekare ticari alan da bulunacak. Kadın-erkek karma şekilde planlanan 220 kapasiteli yurtta, Türkiye’nin yanı sıra diğer ülkelerden Müslüman öğrencilere hizmet verilecek. Gümüş LEED sertifikası almayı hedefleyen binanın mimarı Perkins+Will.

ENSAR VAKFI VE KIZILAY ELİYLE PARA AKTARILDI

Yurdun AKP iktidarına yakın Torunlar Enerji'ye bağlı Başkentgaz'ın, Ensar Vakfı ve Kızılay aracılığıyla TÜRKEN Vakfı'na yurt inşaatı için 8 milyon dolar aktardığı ortaya çıkmıştı. TÜRKEN’in New York dışında Sirakuza, Boston, Chicago, Fairfax ve Washington’da evleri bulunuyor.

TÜRKEVİ'NE VE BM GENEL MERKEZİNE BİRKAÇ DAKİKA



Türken House (Türken Evi), dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan Türkevi'ne birkaç dakika uzaklıkta inşa ediliyor. Yurt, Birleşmiş Milletler, Rockefeller ve Empire State binalarına da çok yakın.

İnşaatının müteahhidi CNY’nin web sitesindeki görselde, yurdun konumu Rockefeller ve Empire State binalarıyla işaretlendi.

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