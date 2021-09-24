Erdoğan: Putin’den farklı beklentilerim var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Putin'den beklentilerim çok farklı. Suriye'de rejim, ülkemizin güneyinde adeta bir tehdit oluşturuyor. Burada bir dost ülke olarak da Sayın Putin'den, Rusya'dan bir dayanışma gereği olarak farklı yaklaşımlar bekliyorum" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar’da bulunan Hz. Ali Cami’nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

ABD’YE TEPKİ…

* Şu ana kadar beklediğim Sayın Biden ile olan görüşmelerde o istenilen neticede değiliz. Şu an itibariyle de aynı şeyi düşünüyorum, aynı şeyi söylüyorum.

*Zira iki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı bir konumda olmamız gerekir. Eğer beklenen noktada değilsek bunları da ifade etmek gerekir.

* Çünkü ben şu ana kadar Amerika’daki liderlerin hiçbiri ile böyle bir konu yaşamadım.

*Ama şu anda maalesef böyle bir durumdayız. Amerika’da bizim münasebetlerimiz iki NATO ülkesi olarak burada olmamalı.

* Terör örgütleriyle ilgili mücadelede maalesef Amerika şu anda terör örgütlerine beklenenin çok çok üstünde destek veriyor ve onlarla mücadele etmesi gerekirken mücadeleyi bırakın, tam aksine onlara yüklü miktarda silah, araç, gereç destekleri veriyor.

* Tabi bir NATO ülkesi olarak bu tür yaklaşımlar olduğu sürece bizim de bunları tüm dünya kamuoyuna paylaşmamız gereklidir

“PUTİN’DEN BEKLENTİLERİM ÇOK FARKLI”

* Benim Sayın Putin’den beklentilerim çok daha farklı. Zira Suriye’de rejim maalesef bizim için, ülkemizin güneyinde adeta bir tehdit oluşturuyor.

*Burada bir dost ülke olarak da Sayın Putin’den, daha doğrusu Rusya’dan dayanışmamızın gereği olarak farklı yaklaşımlar bekliyorum.

*Bu mücadeleyi de güneyde birlikte yürütmemiz lazım. Şu anda görüldüğü gibi Amerika Suriye ile de çok ilintili değil. Burada kim var? İran var, Rusya var, biz varız.

* Orayı da bir barış havzasına dönüştüreceksek bunu nasıl yaparız aramızda görüşmemiz, paylaşmamız şart.

*Bunları görüşeceğiz. Rusya ile ikili münasebetlerimizi çok daha ileriye taşımanın gayreti içindeyiz.

*Zira hedefimiz 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmak. Bu ticaret hacmine ulaşmayı da kendimize belirlediysek, kendimiz için gerekli kılıyorsak, bizim münasebetlerimizin çok çok farklı olması lazım.

CORONA TEDBİRLERİ…

*Çok çok farklı, yeni yeni bazı tedbirler noktasında, bu benim ilgi alanımdan öte Bilim Kurulu’nun ilgi alanı.

*Ben bakanıma, ‘Bilim Kurulu’nda bu konuyu çok farklı bir yere taşımanız lazım ve alınacak tedbirler, özellikle gerek halkımızda, gerekse ortaöğretim ve üniversite öğrencilerine yönelik çok farklı olmaması lazım.

* Dün bakanımla da yaptığım görüşmede, ‘Başta maske olmak üzere bunlardan da taviz veremeyiz’ diyor. Bundan taviz veremeyiz dediğine göre, demek ki Bilim Kurulu’nun maske olarak hassasiyeti var.

* Bunun da çarşıda, pazarda, sokakta, kapalı mekanlarda olduğu bir gerçek. Bundan taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz.

* Özellikle ben vefata çok önem veriyorum. Vefatla birlikte de vakaların asgariye inmesi inanıyorum ki bu mücadelede bizim başat tedbirlerimiz olacak.

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