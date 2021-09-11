Erdoğan: Şiir yazmıyorum, eşimle şiir gibi bir yaşamımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Yedi Güzel Adam Müzesi’nde gençlerle buluştu. Erdoğan, bir gencin "Eşinize şiir yazdınız mı ya da okudunuz mu? Eşiniz Emine Erdoğan hanımefendiye şiir yazdınız mı ya da şiir okudunuz mu kendisine?" sorusuna "Maalesef şiir yazmıyorum. Eşimle şiir gibi yaşamımız var" yanıtını verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Yedi Güzel Adam Müzesi'nde Gençlerle Şiir Gecesi programında gençlerin sorularını yanıtladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da o programdan bir video paylaştı. Altun’un paylaştığı videoya göre, bir genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Şiir okumayı sevdiğinizi biliyoruz. Peki hiç şiir yazıyor musunuz? Biraz özel olacak ama eşiniz Emine Erdoğan hanımefendiye şiir yazdınız mı ya da şiir okudunuz mu kendisine?” sorularını yöneltti.

“EŞİMLE ŞİİR GİBİ BİR YAŞAMIMIZ VAR”

Erdoğan ise soruya verdiği yanıtta “Çok zor soru sordun. Maalesef şiir yazmıyorum ama şiir okuyorum, okumaya devam ediyorum. Eşimle ise şiir gibi bir yaşamımız var” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra oğlu Bilal Erdoğan’a ismiyle seslenerek, “Oğlum da burada. Herhalde aktarıyor annesine” dedi.