Erdoğan yine “Ben ekonomistim” dedi

Batman'daki bir programda gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan daha önce çok tartışılan "Ben ekonomistim" sözlerini tekrar söyledi. Erdoğan "Ben ekonomistim. Siz ne kadar kaynak oluşturursanız, devletin kasasından da bir kuruş çıkmaz" ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir televizyon programında “Bunların kafası basmaz, ben ekonomistim” demiş, bu sözleri çokça tartışılmıştı. İYİ Parti lideri Akşener, “Sayın Erdoğan, Allah'tan ekonomistsin! Olmasaydın, millet olarak ne yapardık bilmiyorum…Gerçekten bu hamlelerin dışında, ekonomiye dair rasyonel bir planınız var mı?” diye sormuştu.

Ülke ekonomisinin kötü gidişatına karşı, Erdoğan’ın bu sözleri tepkilere neden olmuş ve o tarihten bu yana muhalefetin, iktidarın ekonomi politikalarına yönelik eleştirisinde kullandığı bir argüman haline gelmişti.

KÜTÜPHANE AÇILIŞINDA GENÇLERLE BULUŞTU

Erdoğan’ın, önceki gün Batman’da Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirdiği gençlerle buluşma programının görüntüleri paylaşıldı. Görüntünün başında Erdoğan’ın teflerle çalınan müziğin eşliğinde kısa yürüyüşüne de yer verildi. Gençlerin sorularını cevaplayan Erdoğan, kendisini yine ekonomist ilan etti:

– Bunların dikili ağacı yok. Biz ise yatırım üzerine yatırım yapıyoruz. Bu yatırımlar bunları çıldırtıyor. Üniversitelerimiz bunları çıldırtıyor. Biz şehir hastaneleri yapıyoruz, değil mi? Bu şehir hastaneleri bile bunları rahatsız ediyor. Diyor ki ‘Bunun parasını nereden buldun? Sana ne ya? Ne demek nereden buldun?

– Bizim ‘yap-işlet-devret’ diye bir prensibimiz var. Pazarlığımızı yaparız, 15 sene, 20 sene belki daha fazla, bu şehir hastanesini yaparlar, işletirler ve bu yaptığımız anlaşmaya göre de 15 sene sonra, 20 sene sonra hastaneyi nereye bırakırlar, devlete bırakırlar ve bizim cebimizden de bir kuruş çıkmaz. Bu aslında kaynak oluşturmanın yollarıdır. Ben ekonomistim. Siz ne kadar kaynak oluşturursanız, devletin kasasından da bir kuruş çıkmaz. Yaptığımız bu ama bay Kemal’in kafası bu işlere basmaz, anlamaz bu işlerden.

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