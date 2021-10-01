Erdoğan ‘Yurt sorunu’ yok dedi ama valilik ve belediyeler çalışma başlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir milyona yakın yurt kapasitesi olduğunu ve "Barınamıyoruz" eylemi yapan öğrencilerin yalan söylediklerini ileri sürmüştü. Ancak çeşitli illerdeki valilik ve AKP'li belediyeler kente gelen öğrencilerin barınma sorunu yaşamamaları için çalışmalar başlattı.

İsmail AKDUMAN

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Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrenim gördükleri kentlere giden öğrencilerin bir kısmı KYK yurtlarında yer bulamamaları, özel yurt ve ev kiralarının yüksek olması nedeniyle barınamadıklarını belirterek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, sokakta kaldıklarını ve banklarda uyuduklarını söyleyen öğrencilerin yalan söylediklerini hatta öğrenci dahi olmadıklarını söyleyerek, “Son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı maalesef çok çirkin bir kampanya sürdürülüyor. Neredeyse 1 milyona yakın yurt kapasitesine sahip olan bir iktidarız. Ve bunu görmeden maalesef yalan, yanlış, hiç ilgisi alakası olmayan kişileri güya bankların üzerine yatırarak Türkiye’de şu anda yurt yokmuş diye, bu tür yalan yanlış kampanyalar sürdürülüyor. Yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan. Bizim yurtlarımız ortada. Ve bütün bu yurtlarla birlikte kapasite ortada. Bu yurtlarımızda 2 bilemedin 3 kişilik kapasiteyle öğrencilerimizi ağırlıyoruz” diye konuştu.

KENDİ TESİSLERİNİ TAHSİS ETTİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının aksine bazı illerde valilikler ve AKP’li belediyeler, kentlerine gelen ve barınma sorunu yaşayan öğrenciler için çözüm yolları aramaya başladı. Bazı valilikler kamu misafirhanelerini öğrencilerin kullanımına açarken, belediyeler de kendi tesislerini öğrencilere tahsis etti. Ordu Valiliği ise öğrenciler için otel kiraladı.

ORDU’DA OTEL, BAYBURT’TA TATİL KÖYÜ

Ordu Üniversitesini kazanıp kayıt yaptıran öğrencilerin, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK Yurtlarına yerleştirmeleri yapılıncaya veya kiralık bir ev buluncaya kadar kalacak yeri olmayan öğrenciler, Vali Tuncay Sonel'in girişimleriyle kiralanan otellerde misafir edilmeye başlandı. Bayburt Valiliği kamu misafirhanelerini öğrencilerin hizmetine verirken, Bayburt Belediyesi barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencileri, göl kenarındaki Saklı Cennet Tatil Köyündeki konutlara yerleştirmeye başladı.

VALİ AÇIKLADI

İki üniversite ve yaklaşık 60 bin öğrenci bulunan Samsun’da Vali Zülkif Dağlı yaptığı açıklamada ilçeler dahil mevcut yurtların kapasitelerini arttırıldığını ve kamu kurumlarına ait misafirhanelerinde öğrencilerin hizmetine açıldığını söyledi. AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi de bünyesinde bulunan otel ve misafirhaneden barınma sorunu yaşayan üniversitelilerin faydalanabileceğini açıkladı.

TOPLANTI YAPTILAR



Trabzon’da da barınma ihtiyacı olan üniversite öğrencileri için Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışma yapıldı. Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla Yüksek Öğretim Kurumları Yurt Kapasite Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yükseköğrenim için kente gelen ve barınma ihtiyacı olan gençlerin, Valilik ile kaymakamlıklarda bulunan Açık Kapı birimine müracaat etmeleri halinde kendilerine yardımcı olunacağı anlatıldı. AKP’li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da sosyal medya hesabından, “KYK başvurularında yedek olan öğrenci kardeşlerimiz için geçici olarak barınma imkanı sağlıyoruz. İnternetten veya Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’ndeki standımızdan başvurmanız yeterli” ifadelerini kullandı.

15 KASIM’A KADAR KULLANABİLİRLER

Barınma sorunu yaşayan öğrencilerin sorunlarını çözmek için Giresun Valiliği, uygulama oteli ve tüm kamu misafirhanelerinin, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün ücret tarifesi üzerinden yükseköğrenim öğrencilerinin kullanımına sundu. Bolu Valisi Ahmet Ümit ise öğrencilerin barınma konusunda sıkıntı yaşamamaları için kamu kurumlarının misafirhanelerini 15 Kasım’a kadar kullanabileceklerini açıkladı.

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