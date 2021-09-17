Erdoğan’a sert eleştiri: Ne makas değiştirmesi, siz treni devirdiniz, treni…

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya Zaferi’nin yıl dönümünde yaptığı konuşmasında "Cumhuriyet tarihinin en iddialı ve cesur makas değişikliğini gerçekleştirdik" sözlerini eleştirerek, "İnsaf be kardeşim. Ne makas değiştirmesi, siz treni devirdiniz, treni…" dedi.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında siyaset gündemi hakkında açıklamalarda bulundu. Öztrak’ın açıklamasının satır başlıkları şu şekilde:

“SÖZ VERDİĞİ HEDEFLERİN YARISINA BİLE ULAŞAMAYACAĞINI İTİRAF ETTİ”

* AK Parti Genel Başkanı, Cumhuriyetimizin 100. Yılı olan 2023 için, ulaşmayı taahhüt ettiği hedefleri, 2011 seçimlerine giderken, bu seçim beyannamesiyle ilan etti. Yetmedi, bu taahhütlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen 10. Kalkınma Planı'yla resmileştirdi.

* 11 yıl geçti, Erdoğan iki hafta önce, kendi imzasıyla açıkladığı Orta Vadeli Program'da, millete verdiği 2023 taahhütlerinin yalan olduğunu açıkladı. Söz verdiği hedeflerin yarısına bile ulaşamayacağını itiraf etti.

* Ne söylediyse, ne vaat ettiyse, altında ezildi. Şimdi aynı Erdoğan, milletten özür dilemek yerine, müflis bezirgân misali, eski vaatlerine kulp takıp, allayıp pullayıp, yeniden milletimize yutturmaya kalkıyor.

“MİLLETİN 20 YILINI ÇALDI”

* İsmi bile kalmayan 2023 hedeflerinin ismini sayıklayarak, ortalarda dolaşıyor ama milletimize, 2023'te 2 trilyon dolara çıkarmayı taahhüt ettiği milli geliri, neden 925 milyar dolara düşürdüğünü, ’25 bin dolar olacak’ dediği kişi başına geliri, neden 10 bin 703 dolara düşürdüğünü, ‘500 milyar dolar olacak’ dediği yıllık ihracatın, ne olup da 242 milyar dolara gerilediğini, yüzde 5'e indirmeye söz verdiği işsizliğin, nasıl olup da yüzde 11,4'e sıçradığını, anlatmıyor, anlatamıyor.

* Sözlerini tutamayan Erdoğan, ‘Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükümetten’ diyemiyor. Onun yerine büyük ve güçlü Türkiye'nin ‘siluetinin’ ufuktan göründüğünü söylüyor. 19 yıllık yönetimlerinin sonunda milletimize, ‘Hedefleri tutturamadık, yalan oldu’ demek yerine, Size 2023 hedefleri yerine ‘Silüet verelim, sesinizi çıkartmayın’ diyor.

* Yetmiyor, hiç sıkılmadan, ‘2023'te yeniden şahlanıştan’ bahsediyor. Sanırsınız beyler tazecik hükümet. Beyefendi ‘çıraklık’ dedi, ‘kalfalık’ dedi, ‘ustalık’ dedi, Milletin 20 yılını çaldı, şimdi çıkmış hala şahlanmaktan konuşuyor.

“NE MAKAS DEĞİŞTİRMESİ, SİZ TRENİ DEVİRDİNİZ. TRENİ…”

* Sözlerinin altında ezilen, yere düşen Erdoğan, bir avuç toprak almadan yerden kalkmak istemiyor. Beyefendi Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünde, çöp olan 2023 hedeflerini, dünya tarihinin, emperyalizme karşı en şanlı mücadelesi olan, Milli Mücadelemizle aynı kefeye koymaya kalktı.

* Orada da durmadı. ‘Cumhuriyet tarihinin en iddialı ve en cesur makas değişikliğini gerçekleştirdiklerini’ söyledi. İnsaf be kardeşim. Ne makas değiştirmesi, siz treni devirdiniz, treni…

* Bunlar ne kadar beceriksiz makasçı olduklarını, defalarca tren devirerek gösterdiler zaten. 2004'te Pamukova'da treni devirdiler, 41 vatandaşımız yaşamını kaybetti. 2008'de Kütahya'da treni devirdiler, 9 vatandaşımız öldü. 2018'de Çorlu'da treni devirdiler, 25 vatandaşımız aramızdan ayrıldı. Raylarda çarpıştırıp devirdikleri trenleri saymıyorum bile.

* Beceriksizliklerinin bedelini hem canıyla, Hem de malıyla, milletimiz ödedi. Şimdi de ucube şahsım vesayet rejimiyle, devlet trenini raydan çıkarıp devirdiler. Trenin altında koskoca bir millet kaldı.

“DARBE GİRİŞİMİNİ VESAYET REJİMİNİ KURMAK İÇİN KULLANDI”

* Bu beceriksiz makasçı, Yargı trenini devirdi… 2010'da Hâkimler ve Savcılar Kurulunu FETÖ'ye teslim etti. Ordumuza kumpas kurdurdu. Ordumuzun Harim-i ismetini, kozmik odasını, suç ortaklarına açtı.

* Sonra aynı yağmurda ıslandığı eski dostları, darbeye kalkıştı, meclisi bombaladı. Millet, o gece devletini sokaklardan topladı. Erdoğan yolunu açtığı bu hain darbe girişimine de ‘Allah'ın bir lütfu’ dedi. Bu darbe girişimini vesayet rejimini kurmak için kullandı.

* Beceriksiz makasçılar devlette liyakat trenini de devirdi… Büyükelçilikler, rüşvetten aklanmamış eski bakanlara, rektörlükler, tekaüt milletvekillerine arpalık yapıldı. Liyakatin yerini, Saraya sadakat aldı. Erdoğan bir imzayla devletin tepesine istediğini atama yetkisini aldı ama onu bile beceremedi.

“FİYAT ARTIŞLARININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN KOSKOCA 20 YILDIR NE YAPTINIZ?”

* Hayat pahalılığı aldı başını gitti. Hükümet bu masrafları düşürecek önlemler alacağına görüntüyü kurtarmaya çalışıyor. Yalandan fiyat etiketlerini denetliyor.

* Erdoğan ‘hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıyı biliyorum’ diyor. En kısa sürede enflasyonu kontrol altına alarak raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçmeyi vaad ediyor.

* Beyler her halde yeni iş başına geldi. Soruyorum buradan, Allah aşkına raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için koskoca 20 yıldır ne yaptınız? Hiçbir şey…

* Onun yerine 128 milyar dolar rezervimizi Merkez Bankası’nın arka kapısından Hazine Bakanı damadınızın hazinesine aktardınız, teslim ettiniz. Onun talimatıyla kamu bankaları bu paraları buharlaştırdı. Paramız pul oldu.

* 1 Ocak 2009 tarihinde; 200 liralık banknotu tedavüle sürdünüz. 2009'un Ocak ayında, 200 lirayla fileye attığımız meyveyi, sebzeyi, eti, unu, şekeri, bugün almak için, cüzdana dört tane 200 lira koymak yetmiyor, Bir de yanına 50 lira koymak gerekiyor.