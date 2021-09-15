Erdoğan’dan dikkat çeken seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimleriyle ilgili "Bu mesele ne Tayyip Erdoğan'ın kişisel meselesidir ne parti meselesidir" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu. 2023’te yapılması planlanan seçimlerle ilgili Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

*Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası yolundaki en önemli durağımız 2023’ün eşiğindeyiz.

*Ülkemizi küresel sistemin yeniden yapılanmasının dışına itmek için kıvrananların son umudu, 2023'te eski Türkiye’yi yeniden hortlatmaktır. İnşallah bu defa da başaramayacaklar.

*Bu mesele ne Tayyip Erdoğan’ın kişisel meselesidir ne parti meselesidir.

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