Erdoğan’dan doğalgaz zammı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Karadeniz’de doğal gaz olayı ile ilgili attığımız adımı neticelendirdiğimiz anda, doğalgazı çıkarmaya başladığımız anda inşallah müjdeyi vereceğiz. Biraz sabır. Oradan doğalgazı çıkarttığımız anda sadece devletin kasasına girmeyecek, aynı zamanda vatandaşımızın da kasasına girecek” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de güven mektubu kabul töreninde gazetecilerin sorularına cevap verdi. Erdoğan, AKP iktidarının 19. yıl dönümüne ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“19 yıl içiresinde hamdolsun milletimizin teveccühü ile bugünlere geldik. Herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan ülkemize hizmet yolunda sürekli artarak devam eden bir hizmet yolumuz oydu. Ülkemizin dört bir yanını biz alt yapı üst yapı hizmetleri ile donattık. Bu hizmet yarışımız hep devam ediyor. Bu konuda da asla fire vermedik.”

“BİZ KITALARI DOLAŞIYORUZ”

Bu süreç içinde sadece Türkiye içinde değil, dünyanın değişik ülkelerinde de hizmet yarışını devam ettirdiklerinin altını çizen Erdoğan, “Gördüğünüz gibi biz kıtaları dolaşıyoruz. Afrika'nın 52 ülkesini dolaştım, Amerika'nın, Latin Amerika olsun buralara defaatle dolaştım. Bunları dolaşırken sürekli olarak ülkemizin mesajını taşıdık. Tanınmayan ülkemizi buralara tanıttık. Hala da bu tanıtma süreci devam ediyor” diye konuştu.

Türkevi'yle ilgili de Erdoğan, “BM'nin tam karşısında Türkevi'ni 4,5 yılda bitirmiş olmamız, oraya böyle bir markayı kurmuş olmamız, bizim için değil, bizden sonra gelen nesiller için önemli bir marka olacak. Bütün bunlar bizden çok bizden sonra gelecek nesiller için de bir abide olacak” şeklinde konuştu.

DOĞALGAZ AÇIKLAMASI

Enerjide Türkiye'nin birçok sıkıntıyı atlattığını ifade eden Erdoğan, “Karadeniz'de doğalgaz olayı ile ilgili attığımız adımı neticelendirdiğimiz anda, doğalgazı çıkarmaya başladığımız anda inşallah müjdeyi vereceğiz. Biraz sabır. Oradan doğalgazı çıkarttığımız anda sadece devletin kasasına girmeyecek, aynı zamanda vatandaşımızın da kasasına girecek” dedi. İHA

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