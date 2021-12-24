Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘fahiş fiyat’ uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dolardaki artışları hangi oranla yükseltiyorlarsa şimdi geri indirmelerini istiyoruz. İndirimlere başlayanlar var. Yükselişteki hıza ulaşmalarını istiyoruz. İndirimler gerçekleşmezse bakanlıklarımız ellerindeki tüm imkanlarla fahiş fiyatlarda ısrar edenlerin üzerlerine gidecek" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi.

Toplantı öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda Merkez Bankası rezervi 115 milyar doların üzerinde. Daha iyi konuma gelecek. Amacımız ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmaktır” diye konuştu.

Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

* Mayıs 2013 faiz yüzde 4.5’a kadar indirmiştik, arkadan patlayan ne oldu, Gezi olayları. Manevramızı hazmedemeyen güçler bu adımı attılar.

*Ana muhalefet, yanında birileriyle, otellerin arka kapılarında bazı çalışmaları IMF ile yaptılar.

*Ana muhalefetin sözcüsü eski işte hazineci midir nedir, o da o kulislerin içinde bizzat bulundu. Bunlar bize de zaman zaman IMF’yi tavsiye edenlerdir.

*Kendileri IMF ile bankaların veya otellerin arka kapılarında veya kulislerinde kendilerine göre bazı çalışmaları yürüttüler.

MERKEZ BANKASI REZERVİ AÇIKLAMASI

* Merkez Bankası rezervi bugün itibarıyla 115 milyar doların üzerindeyiz. Bu aradaki gidişle bu çok daha iyi bir konuma gelecektir.

* Bugün artık Türkiye eğitimden sağlığa, güvenlikten hukuka, sanayiden turizme her alanda ihtiyacı olan altyapıya sahiptir.

* Sizlere dağıttığımız bilgi notunda da göreceğiniz gibi veriler artık altyapını hazır olduğuna işaret ediyor.

“BÜYÜK BİR DEĞİŞİM ÖYLE KOLAY OLMUYOR”

* Ekonomi politikasında tarihi bir değişim başlattık. Bu değişim uzunca bir süredir devam etmektedir.

*Klasik ekonomi anlayışının yüksek faizle enflasyonu kontrol altında tutma yaklaşımını bir kenara bıraktık.

*Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme temelli ekonomi politikasına yöneldik. Böyle büyük bir değişim öyle kolay olmuyor. Pek çok risk, soru işareti var.

FAHİŞ FİYAT TEPKİSİ

* Maliyetlerden bağımsız fahiş fiyat artışları yapanlar oldu. Buradan herkese sesleniyorum; günde birkaç defa fiyat listesi düzenleyenlerin etiket değiştirenlerin millet adına takipçisi olacağımızı hatırlatmak istiyorum.

* Dolardaki artışları hangi oranla yükseltiyorlarsa şimdi geri indirmelerini istiyoruz. İndirimlere başlayanlar var. Yükselişteki hıza ulaşmalarını istiyoruz.

* İndirimler gerçekleşmezse bakanlıklarımız ellerindeki tüm imkanlarla fahiş fiyatlarda ısrar edenlerin üzerlerine gidecek.

* Vatandaşımızı huzursuz eden hiçbir hadiseye göz yumamayız. Bu makamda bulunmamızın gereği budur.

* Milletimiz bu makama boşu boşuna getirmedi. Benim haklarıma sahip çıkacaksın diye getirdi. Biz de onların haklarını korumak zorundayız.

* Ülkemizi yüksek faiz ve hormonlu kur artışı cenderesinden çıkardığımız gibi yüksek fiyat artışı bataklığından da uzak tutmakta kararlıyız.

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