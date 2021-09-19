Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na yanıt: Abartılacak bir sorun yok ki, ne abartıyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin fahiş kiralar ve yurt yetersizliği gibi sorunlarını 'abartılı' buldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "20 yıldır yurt sorununu çözemediler. 1 yıl içinde yurt sorununu çözmezsem siyaseti bırakacağım" sözlerine de yanıt veren Erdoğan; "Öyle bir yalan atıyor ki, bir sene içerisinde Türkiye'de bu sorunu bitirecekmiş. Ya zaten böyle abartılacak bir sorun yok ki. Ne abartıyorsun?" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’ye gitti. ABD'ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı’nda basın açıklaması yapan Erdoğan, ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kırklareli ziyaretinde dile getirdiği “20 yıldır yurt sorununu çözemediler. Kırklareli’nden bütün Türkiye’ye sesleniyorum: 1 yıl içinde yurt sorununu çözmezsem siyaseti bırakacağım” sözlerine yanıt veren Erdoğan şunları söyledi:

* Şunu çok açık, net söyleyeyim: Özellikle yurt konusunda bir defa Türkiye’de biz bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptık. Şu anda bizim 1 milyona yakın yatak kapasitesi olan yurtlarımız var.

* Bizden önceki dönemlerde böyle yurt söz konusu değildi. Bunları biz yaptık. Gayet de lüks yurtlar yaptık. Bu yurtlar çift yatak, bilemediniz üç yataklı odalar olmak üzere gayet modern bir şekilde bu yurtlarımızı yaptık.

* Ben yurtlarımızla iftihar ediyorum. Kredi Yurtlar Kurumu’muzun attığı bu adımlarla da iftihar ediyorum.

“BAY KEMAL ÖYLE BİR YALAN ATIYOR Kİ…”

* Tabi Bay Kemal’e kalırsa, Bay Kemal’e ne yaparsanız yapın yediremezsiniz. Çünkü onun dünyası farklı. Dikili bir taşı yok, dikili bir ağacı yok ama yalan mı; aman yarabbi… Bunda bol.

* Onunla beraber tabi hareket eden bazı medya grupları da var. Onlar devamlı karalama kampanyasını da sürdürüyorlar. Ne yaparlarsa yapsın, kervan yürüyor ve yürüyeceğiz.

* Hiçbir dönemde olmadığı kadar yoğun bir şekilde; öyle bir yalan atıyor ki, bir sene içerisinde Türkiye’de bu sorunu bitirecekmiş. Ya zaten böyle abartılacak bir sorun yok ki. Ne abartıyorsun?

KILIÇDAROĞLU NE SÖYLEMİŞTİ?

Kırklareli ziyaretinde STK Temsilcileri ile bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu eğitimdeki sorunlara ve üniversite öğrencilerinin yurt sorununa değinerek şunları söylemişti:

* 20 yıldır yurt sorununu çözemediler. Kırklareli’nden bütün Türkiye’ye sesleniyorum: 1 yıl içinde yurt sorununu çözmezsem siyaseti bırakacağım.

* Yurt sorunu dediğiniz nedir Allah aşkına ya? Bütün üniversitelerin kampüsünde yaparsınız…

* Onlar Türkiye’nin geleceği. Onlar ne kadar iyi yetişirse, ne kadar iyi eğitim alırlarsa Türkiye o kadar büyüyecek. Ama siz bunları, pahalı yerlere mahkum ediyorsunuz.

FRANSIZCA BASKISINI GÖSTERİP ‘İNGİLİZCE’ DEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda ayrıca geçtiğimiz günlerde yayınlanan ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ kitabını da tanıttı. Erdoğan Fransızca baskıya birkaç saniye baktıktan sonra ‘bu da İngilizcesi’ diyerek gösterdi.

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