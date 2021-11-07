Erdoğan’dan Lütfü Türkkan’ın istifasıyla ilgili açıklama

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın sözleriyle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İYİ Parti'den malum bir kişinin, üstelik bir şehit ailesine bu şekilde küfretmesi yenilir, yutulur bir şey değildir. Buna, AK Parti teşkilatı olarak durmadan, duraksamadan gereken dersi vermemiz gerekiyor" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sosyal medya üzerinden hakaret-küfür eden ve şehit yakını olduğu belirtilen bir kişiye Bingöl programı sırasında küfür ettiği ortaya çıkınca özür dileyen Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, istifa dilekçesi verdi.

“AKŞENER'İN TALEBİ ÜZERİNE…”

Lütfü Türkkan’ın TBMM İYİ Parti Grup Başkanlığı’na sunduğu dilekçesinde, “Genel başkanımız Sayın Meral Akşener’in talebi üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevimden istifa ediyorum” ifadesi yer aldı.

ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Türkkan’ın istifası sonrası bir açıklama yapan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

*Partisinin başındaki hanımefendinin yapması gereken, sadece görevden almak değil onun milletvekilliğine de son vermektir. Eğer bunu yapamıyorsa bu demektir ki o da ona iştirak ediyor.

*İYİ Parti’den malum bir kişinin, üstelik bir şehit ailesine bu şekilde küfretmesi yenilir, yutulur bir şey değildir. Buna, AK Parti teşkilatı olarak durmadan, duraksamadan gereken dersi vermemiz gerekiyor.

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