Erdoğan’dan sosyal medya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl ilk defa Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2019 yılı Medya Oscar Ödülleri Töreninde konuştu.

“ÇOK DEZENFORMASYONA MARUZ KALIYORUZ”

Dijitalleşmenin bazı tehlikeleri de beraberinde getirdiğini ifade eden Erdoğan, “Dijitalleşmeyle beraber hayatımızın her alanında olduğu gibi iletişimde de köklü değişiklikler yaşanıyor. İnsanlık merkezinde teknolojinin yer aldığı yeni bir hayat biçimine doğru yol alıyor. Bir önceki kuşağın hayal dahi edemediği pek çok imkana bugün teknoloji sayesinde saniyeler içerisinde ulaşabiliyoruz. Ben buna adeta bir teknolojik faşizm diyorum. Böyle bir yapıyla karşı karşıyayız. Dünyanın en ücra köşesinde meydana gelen herhangi bir gelişmeden anında haberdar oluyor, daha evvel saatlerimizi harcadığımız işleri bugün saniyeler içinde yapabiliyoruz” dedi.

Corona salgınıyla beraber dijitalleşmede yeni bir safhaya geçildiğini kaydeden Erdoğan, şunları söyledi;

*Eve kapanma zorunluluğu teknolojinin günlük hayatımızdaki yerini hiç olmadığı kadar artırdı. İş dünyasından eğitime ticaretten sağlığa hayatın rutin düzenini kısmen devam ettirebilmesinde teknolojinin katkısını elbette inkar edemeyiz.

*Ancak dijitalleşme ve yeni medya araçları sağladıkları kolaylıklar yanında, beraberinde ciddi riskler de getirmektedir. Bir yanda demokratik mecraları çeşitlendiren dijital ağlar, diğer yanda siber zorbalık, siber terör ve yalan haber gibi kavramları da gündemimize taşımıştır.

*Hayatımızın hiçbir döneminde olmadığı kadar çok dezenformasyona maruz kalıyoruz. Bilhassa sosyal medyada yayılan haberlerin kahir ekseriyetini düzmece haberler oluşturuyor. Son günlerde yaşanan dramatik hadiselerin bu bakımdan önemli olduğuna inanıyorum.

“ASIL TEHLİKE…”

ABD’deki seçim sonuçlarının ardından yaşananlara da değinen Erdoğan, şunları söyledi;

*Amerikan seçim sonuçları ekseninde süren tartışmalar, bizim de bir süredir dile getirdiğimiz, bir taraftan teknolojik dedim, diğer taraftan da dijital faşizmin nerelere kadar uzanacağını gözler önüne sermiştir.

*Bakın burada sadece sosyal medyanın denetimsizliğinin yol açabileceği toplumsal karmaşalardan bahsetmiyorum. Asıl tehlikeli olan sosyal medya tröstlerinin siyasete ve özgürlüklere yönelik keyfi ve aleni müdahale cesaretlerinin artmasıdır.

*Demokratik kurumları hedef alan şiddet eylemlerini elbette mazur göremeyiz. Ancak hiçbir hukuki dayanağı olmadan insanların iletişim kanallarının kapatılmasını da kabul edemeyiz. Söz konusu sosyal medya şirketlerinin, devletlerin vatandaşlarını koruma amacıyla attığı adımlara özellikle verdikleri tepkileri de gayet iyi biliyoruz.

*Türk mahkemelerinin terörü ve şiddeti öven hesaplarla ilgili kararlarının hemen hiçbirini uygulamadılar. Bölücü terör örgütü mensuplarına sergiledikleri müsamahayı bu katillerin canını yaktığı insanlara göstermediler. Sosyal medya linçine uğrayan insanların mağduriyetini giderecek hiçbir çabanın içine girmediler.

“SANAL DÜNYAYA ASLA TESLİM OLMAYACAĞIZ”

Sosyal medya şirketlerinin daha da vahimi içeriği, gayesi, çerçevesi ne olursa olsun, tüm hukuki düzenlemeleri, özgürlüklere müdahale yaygarasıyla sabote ettiklerini söyleyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

*Türkiye olarak Gezi olaylarından başlayarak bugüne kadar sosyal medya şirketlerinin birçok keyfiliğine maruz kaldık. Bu yapılara karşı vatandaşımızı ve demokrasimizi savunduğumuz için başta muhalefet partileri olmak üzere acımasızca eleştirildik. Ancak geldiğimiz noktada dijital diktatörlüğe ve siber zorbalığa karşı verdiğimiz hukuk mücadelesinin önemini daha iyi anlıyoruz.

*İyi ki bu meseleyi çok erkenden gündemimize almışız diyoruz. Devletin görevi vatandaşlarının özgürlüğünü korumak, güvenliği, huzurunu, hak ve hukukunu temin etmektir. Biz genci yaşlısıyla 83 milyonun tamamına karşı sorumluyuz.

*Nasıl ülkemiz sınırları içinde teröre izin vermiyorsak, sanal dünyada terör propagandasına, terörün zemin kazanmasına müsaade edemeyiz. İnsanların tacize uğradığı, dolandırıldığı, onurlarının kırıldığı, linç edildiği her türlü haklarının çiğnendiği bir sanal dünyaya asla teslim olmayacağız.

“KUZU OLMAYA BAŞLADILAR”

*Özgürlük kılıfı altında Türkiye’yi yalan haberin, iftiranın, hakaretin, tehdidin, provokasyonların kol gezdiği bir iklime terk etmeyeceğiz. İnsanımızın hak ve hukukunu gözetmede, kendilerini hukukun üstünde gören sosyal medya şirketlerinin baskılarına boyun eğmeyeceğiz.

*Burada ofis kurma, ama buradan reklamlarla her şeyiyle paranı al, topla ve Türkiye’yi adeta bir soygun cennetine çevir. Yok böyle şey. Bak şimdi cezalar kesilmeye başlayınca onlar da kuzu olmaya başladılar. Ödeyeceksin. Batıda nasıl ödüyorsan burada da ödeyeceksin.

TÜRKİYE’NİN VERİSİ TÜRKİYE’DE KALMALI

Erdoğan, bu amaçla bir taraftan milli ve yerli alternatifleri geliştirirken diğer taraftan da hukuki düzenlemeleri kararlılıkla hayata geçirdiklerini kaydetti. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Vatandaşlarımızın can ve mal emniyetine gösterdiğimiz hassasiyetin aynısını verilerimizin korunmasına da gösteriyoruz. Türkiyenin verisi Türkiyede kalmalı diyerek başlattığımız çalışmalarda önemli mesafe aldık. Geçen hafta yaşanan hadiselerden sonra inşallah bu çalışmaları daha da hızlandıracağız.

*Son dönemde bazı uluslararası şirketlerin de içinde yer aldığı skandallar bu konuda ne kadar dikkatli ve hassas olmamız gerektiğini göstermiştir. Veri mahremiyetine dair farkındalık yükseldikçe milli teknolojilere yönelim de artıyor.

*Yabancı uygulamaların kişisel veriler konusundaki çifte standartları, BİP gibi milli anlık mesajlaşma uygulamalarının kullanımını yaygınlaşıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde bu alanda yerli ve milli altyapımızın gücünü arzu ettiğimiz seviyeye çıkartacağımıza inanıyorum. İnşallah yerlisini millisini biz de kuracağız.

“EKSİKLİKLERİ GİDERMENİN YOLLARINI ARIYORUZ”

Medyanın toplum adına kamuoyu oluşturan bir kuvvetten ziyade kendisini siyasetin, yargının, yasamanın yerine koyan bir anlayışa sürüklenmesi halinde en büyük zararı kendisine vereceğini belirten Erdoğan, “Darbe dönemlerinde Türk medyasının nasıl kötü bir görüntüye sürüklendiğini hepimiz gayet iyi hatırlıyoruz. Ayrıcalıklarını kaybedenler rahatsız olsalar da bugün daha renkli, daha demokratik, daha çoğulcu bir medya yapısına sahibiz. Halen eksikliklerimiz yok mu? Elbette var. Bu eksiklikleri de gidermenin yollarını arıyoruz. Kaleminin ve mesleğinin hakkını verenlerin sayısı arttıkça Türk medyasındaki kötü hatıraların izleri de silinecektir” dedi. DHA

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