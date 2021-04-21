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Erdoğan’dan yeni Kabine açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan, Kabine'deki revziyon sonrası ilk kez açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:15, 21/04/2021
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Erdoğan’dan yeni Kabine açıklaması

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, başta Kabine değişikliği ve corona virüsü salgını olmak üzere ülke gündemindeki başlıkları değerlendiriyor. Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

(Kabine değişikliği) – Dün gece bir bakanlığımızı ikiye böldük. Üç yeni bakan ataması yaptık. Zehra Zümrüt Selçuk ve Ruhsar Pekcan’a teşekkür ediyorum. Kabinemizde birlikte mesai yürüteceğimiz Derya Yanık’a, Prof. Dr. Vedat Bilgin’e, Mehmet Muş’a başarılar diliyorum. Artık tüm teşkilatlarımızla 2023’e odaklanmamız gereken bir döneme girdik.

(CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay’a ‘Menderes’ yanıtı) – Şimdi de çıkmış bir ahlaksız bir edepsiz, benim akıbetimin de Menderes gibi olacağını söylüyor. Be ahlaksız, be edepsiz. Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık.

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AKP Corona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Yayınlanma Tarihi:12:07,