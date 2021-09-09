Haberler - Gündem

Erdoğan’dan Yunanistan’a ‘FETÖ’ tepkisi: Hicap kaynağıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, pek çok FETÖ'cünün siyasi sığınma hakkı elde ettiği Yunanistan'a tepki gösterdi: Suriyeli mazlumlara kapanan kapıların, ülkemizde darbe girişiminde bulunmuş, 251 vatandaşımızın kanını dökmüş FETÖ'cü canilere sonuna kadar açılması ise insanlık adına hicap kaynağıdır.

Yayınlanma: 14:55 - 09 Eylül 2021 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Erdoğan’dan Yunanistan’a ‘FETÖ’ tepkisi: Hicap kaynağıdır

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu’na videolu mesaj gönderdi.

– Türkiye, Suriye kaynaklı düzensiz göçün engellenmesine yönelik verdiği olağanüstü mücadelede tek başına bırakılmıştır.

– Suriyeli mazlumlara kapanan kapıların, ülkemizde darbe girişiminde bulunmuş, 251 vatandaşımızın kanını dökmüş, FETÖ’cü canilere sonuna kadar açılması ise insanlık adına hicap kaynağıdır.

TEK TARAFLI EYLEMLERDEN KAÇININ

– Komşumuz Yunanistan’ın, hak ve menfaatlerimize saygı göstermesini, oldubittilerden ve tek taraflı eylemlerden kaçınmasını bekliyoruz.

– Mülteci krizi iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine vesile olabilecekken bu tarihi fırsat Yunanistan’ın uzlaşmaz tutumu sebebiyle heba edilmiştir.

– Ayrıca Türkiye olarak Ege Denizi’nin gerilim ile değil barış ve dostluk ile anılmasını istiyoruz. Bu noktada Komşumuz Yunanistan’dan hak ve menfaatlerimize saygı göstermesini, oldubittilerden ve tek taraflı eylemlerden kaçınmasını bekliyoruz.

– Yunanistan ile hakkaniyete, adalete ve iş birliğine dayalı, komşuluk hukukunu gözeten çözüm yolları bulacağımıza inanıyorum.

Yunanistan 2 bin FETÖ'cüye siyasi sığınma hakkı verdi İlginizi Çekebilir Yunanistan 2 bin FETÖ'cüye siyasi sığınma hakkı verdi
AKP Cumhurbaşkanı darbe FETÖ Recep Tayyip Erdoğan Suriye Türkiye Yunanistan