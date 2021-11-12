Erdoğan’ın evinin fotoğrafını çektiği iddia edilen şüpheliler adliyeye gönderildi

İstanbul’da Çamlıca Kulesi’nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın evinin fotoğraflarını çektikleri iddia edilen İsrailli çift adliyeye gönderildi.

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Çamlıca Kulesi'nde restoran bölümünden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evinin görüntüsünü çektiği iddia edilen İsrailli N.O. ve M.O.'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanan iki isim Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine gönderildi.

İsrailli N.O. ve M.O. 2 gün önce gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin Çamlıca Kulesi'ndeki restoran bölümünden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evinin fotoğraflarını çektikleri ve bu fotoğrafları telefondan bir grupta paylaştıkları öne sürülmüştü. Çiftin konuşmalarını duyan bir kişinin polise bilgi vermesi üzerine, şüphelilerin gözaltına alındığı belirtilmişti.

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