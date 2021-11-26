Erdoğan’ın miting yaptığı meydanda CHP’ye izin verilmedi

CHP'nin Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlemek istediği miting valilik tarafından engellendi. Aynı meydanda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın 2 ay önce miting düzenlemiş olması çifte standart eleştirilerine neden oldu. CHP'den yapılan açıklamada, "Bu yakışıksız görüntüye bir an önce son verilmesini ve daha önce de mitinglere sahne olmuş Cumhuriyet Meydanı’nın milletin sesine, milletin iradesine açılmasını bekliyoruz" denildi.

Ali Ekber ŞEN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TL'nin tarihi değer kaybı ve artan hayat pahalılığına karşı “Haydi meydana” çağrısı yaparak, CHP'nin Mersin'de miting gerçekleştireceğini duyurmuştu.

MEYDANA İZİN YOK, STADYUM ALANINDA YAPILACAK

CHP'nin 4 Aralık Cumartesi günü Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda yapmaya karar verdiği mitinge valilik tarafından engellendi.

CHP’nin mitinginin Cumhuriyet Meydanı’ndan millet bahçesi önündeki eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu’nun bulunduğu alanda yapılacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2 ay önce miting düzenlediği alanda CHP’ye izin verilmemesi tepkilere neden oldu.

Bunun üzere CHP Mersin İl Başkanlığı açıklamada bulunarak yetkili makamlara seslendi.

CHP Mersin İl Başkanlığı, valilikten henüz miting için onay çıkmadığını belirttiği açıklamasında, “Mitingimizi Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Başkanlığı olarak gerekli girişimleri usulüne uygun olarak yaptık” bilgilendirmesinde bulundu.

“YOK SAYMASI MANİDARDIR”

Buna karşılık CHP Mersin İl Başkanlığı'ndan Mersin Valiliği'ne şu çağrı yapıldı:

“Valiliğin sessizliği gömülmesi, Cumhuriyet Meydanında miting talebimizi bu saate kadar yok sayması manidardır. Miting başvurumuzla ilgili olarak bir yerden talimat beklenir gibi bir görüntü verilmektedir.

“MEYDANI KAPATMAK HADSİZLİKTİR”

Bu yakışıksız görüntüye bir an önce son verilmesini ve daha önce de mitinglere sahne olmuş Cumhuriyet Meydanı'nın milletin sesine, milletin iradesine açılmasını bekliyoruz. Cumhuriyet Meydanını, Cumhuriyetin ve halkın partisine kapatmak gibi bir hadsizliğe tevessül edilmeyeceğini umuyoruz.”

ERDOĞAN MERSİN’DE MİTİNG DÜZENLEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Eylül tarihinde Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenlemişti. Cumhuriyet Meydanı TIR’lar ve demir bariyerlerle bölünmüş ve halk tarafından etkinliğe katılım sağlanmıştı.

AKP'li Akdeniz Belediyesi'nin temizlik işleri bölümü çalışanlarının da kendilerine özgü iş kıyafetleriyle Cumhuriyet Meydanı'na gelmeleri dikkat çekmişti.

İlginizi Çekebilir Erdoğan Mersin'de beklenen ilgiyi göremedi: Küçültülen meydan dolmadı, açılış ertelendi