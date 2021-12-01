Erdoğan’ın şikayeti üzerine CHP’lilere ‘broşür’ soruşturması

Beşiktaş ve Beyoğlu’nda, ‘SaBıKa Holding’ başlıklı broşür dağıttıkları gerekçesiyle, 15 Ekim tarihinde gözaltına alınan CHP’li il ve ilçe yöneticileri hakkında, Erdoğan’ın şikayeti üzerine, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten soruşturma başlatıldı. Aralarında İstanbul İl Başkan Yardımcısı ile İl Sekreteri’nin de bulunduğu 9 CHP’li yönetici, bugün, savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Adliyesine gitti.

Fahrettin ÖZTÜRK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul'un Beşiktaş ve Beyoğlu ilçelerinde, 15 Ekim 2021 tarihinde, CHP Genel Merkezi'nde hazırlanan, ‘SaBıKa Holding' başlığı taşıyan broşür dağıttıkları gerekçesiyle aralarında İl Başkan Yardımcısı Mert Bahçetepe ve İl Sekreteri Oğuz Kemal Yakar'ın da bulunduğu birçok CHP'li gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülmüştü.

Haklarında, ‘Cumhurbaşkanına Hakaret'ten işlem yapılan CHP'liler, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

ERDOĞAN'IN ŞİKAYET DİLEKÇESİ MEVCUT

Avukat Doğuşcan Aydın Aygün, soruşturma dosyasında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şikayet dilekçesinin mevcut olduğunu belirterek, Erdoğan'ın avukatının, savcılığa şikayet dilekçesi sunduğunu ve 9 kişi hakkında, ‘Cumhurbaşkanına hakaret' gerekçesiyle soruşturmanın başlatıldığını belirtti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 9 CHP'li il ve ilçe yöneticisi hakkında, ‘Cumhurbaşkanına hakaret' suçu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. CHP'li yöneticiler, soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermek üzere bugün, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına geldi.

İSTANBUL İL BAŞKAN YARDIMCISI İLE İL SEKRETERİ DAHİL CHP'Lİ 9 YÖNETİCİ

Savcılığa ifade vermeye adliyeye gelen CHP'li yöneticiler şöyle; İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mert Bahçetepe, İstanbul İl Sekreteri Oğuz Kemal Yakar, Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanı Cem Aydın, Beşiktaş İlçe Başkanı Gözde Fil, Beşiktaş İlçe Başkan Yardımcısı Seçkin Adıvar ile Cem Özçelik, Beyoğlu İlçe Başkanı Ali Asker Eskici, Beyoğlu İlçe Başkan Yardımcısı Gökhan Akgül ile Tuğba Güçtekin.

“SİYASİ BİR ÇALIŞMA YAPTIK”

Beşiktaş İlçe Başkanı Gözde Fil, savcılıktaki ifadesinde, soruşturmaya konu broşürün, CHP Genel Merkezi'nde hazırlandığını ve kendilerinde gönderildiğini ifade ederek, “Broşürleri, sorumluluk bölgemiz olan Beşiktaş'ta, parti çalışmalarımız kapsamında dağıtımını yaptık. Broşürün içeriğinin, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Siyasi bir çalışma yaptık. Broşür ile ilgili olarak bize tebliğ edilen toplatma kararı yoktur. Herhangi bir suç içerdiğini düşünmüyoruz. Suçlamayı da kabul etmiyoruz” dedi.

İlginizi Çekebilir Erdoğan 'Kılıçdaroğlu'nu affediyorum' demişti! CHP liderinden zehir zemberek açıklama...