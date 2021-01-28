Erdoğan’la görüşen Asiltürk: İstanbul Sözleşmesi kaldırılacak

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, katıldığı televizyon programında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmelere ilişkin yeni bilgiler verdi. Asiltürk, şunları söyledi:

– AK Parti’nin yetkilileri bana geldi ve bu sözleşmenin (İstanbul Sözleşmesi) kesinlikle kalkacağını söyledi. Lütfen siz bizi destekleyecek şekilde konuşun da bize yardımcı olun. Sayın Cumhurbaşkanı’nın da görüşü kalkması yönünde. Ben de biliyorum ifade ettiğini, kesinlikle kalkacak. Ama kalkarken onların içerisindeki bazı cahiller var, kadın hakları, madın hakları falan diyenler. Onların hepsi Türk Ceza Kanunu'nda da var diye şey ediyor. Ondan böyle rahatsızlık duyuyorlar ama kaldıracaklarını kesin olarak kendisi de ifade etti.

“SEÇİME BİR HAFTA KALA KARAR VERİLİR”

Oğuzhan Asiltürk, Erdoğan’la yaptığı görüşmeye ve ittifak tartışmalarına ilişkin de, “Seçime bir hafta kala buna karar verilir, yapılır. Ondan önce bunu açıklarsam bir bölünme meydana gelir. Ben bunu açıklamam. Ne yapacağım kalbimde durur” demişti.