Erk Acarer: Bir saldırgan ‘yazmayacaksın ulan’ diye bağırıyordu

Almanya'da yaşayan BirGün gazetesi yazarı Erk Acarer, gece sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Berlin’deki evinde 3 kişinin bıçaklı ve yumruklu saldırısına uğradığını duyurdu.

Acarer, paylaşımında “Berlin’de evimin içinde bıçaklı ve yumruklu saldırıya uğradım. Hayati bir riskim yok hastaneye gidiyoruz. Failleri biliyorum. Asla faşizme teslim olmayacağım. Kimse endişelenmesin bu günler geçecek!” ifadelerini kullandı.

“SALDIRGANLARDAN BİRİ ‘YAZMAYACAKSIN ULAN’ DİYE BAĞIRIYORDU”

Daha sonra videolu bir paylaşım yapan Erk Acarer, hastaneden eve yeni döndüğünü belirterek “Başımdaki iki bölgede kırıktan şüphelendikleri için müşahede altında tuttular, ama korktukları gibi olmadı. Oturduğum binanın müşterek avlusunda silahlı 3 kişinin saldırısına uğradım. Saldırganlardan biri ‘yazmayacaksın ulan’ diye bağırıyordu. Olay sırasında tanıklar çok fazla arttığı için silah kullanamadılar” dedi. Saldırının iktidara karşı yazdığı, söylediği her şeyin doğru olduğunun bir ispatı, sağlaması olduğunu da belirten Acarer, “Somut olarak da failler konusunda fikrim ve bilgim elbette var. Güvenlik güçleri birkaç gün ‘isim grup verme, işimiz zorlaşır, çember genişler’ dediler, ama 10 bin dolar nerede sorusunun cevabı işte tam burada bir yerdedir. Kamu malını çalan silah tüccarları hemen yanı başımızdadır” ifadelerini kullandı.

“BİLİN Kİ HESABINI SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Acarer, açıklamasına şöyle devam etti:

“Şunu söylemeliyim ki hiçbir şeyi anlayamamışlar. Zira biz kendimiz rahat edelim diye değil, çocuklarımızın rahat etmesi için yola çıktık. Bu yüzden gazetecilik yapıyoruz. Bilin ki elimden geldiğince ne Berkin Elvan’ın ne Nihat Kazanhan’n ahını sahipsiz bırakacağım. Bu ülkede açlıktan ve soğuktan uyuyamayan çocuklar yarattınız. Bu nedenle biz uyuyan çocuklarımızın üstünü örtmeye bile utanır hale geldik… Elinizden geleni ardınıza koymayın ama bilin ki hesabını sormaya devam edeceğiz. Bilin ki hesabı kapayan da biz olacağız”

SALDIRIYA SİYASİLERDEN TEPKİ

Acarer’e yönelik saldırıyı siyasiler de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla kınandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: “Tehdit, zorbalık ve kaba kuvvetle gazetecileri, sözünü sakınmayanları, vatandaşa doğruları söyleyenleri korkutacaklarını sananlar bir kez daha yanılmış oldular! Ellerinde şiddetten başka bir şeyleri kalmamış korkaklar topluluğu… Geçmiş değil gelecek olsun Erk Acarer”

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, “Bu günler elbet geçecek! Gazetecileri susturmak isteyenlerin düzeni değişecek.” dedi.

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek: Geçmiş olsun Erk Acarer. Emin olsunlar ki susmayacağız!

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: Kınıyoruz. Geçmiş olsun. Alçakların yanına kalmayacağını biliyoruz. BirGün Gazetesi ve Erk Acarer, yolunuzdan döndüremeyeceklerini onlar da öğrenecekler.