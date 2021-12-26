Ersan Şen: Hayvanları siyasete alet etmeyin

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokaktaki sahipsiz hayvanların belediye ekiplerince toplatılmasına tepki göstererek, "Devletime ve belediyelerimize sesleniyorum; hayvanları siyasete alet etmeyin." dedi.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, son zamanlarda artan köpek saldırılarını gündeme getirmiş ve sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil de barınaklar olduğunu belirterek belediye başkanlarına seslenmişti. Erdoğan’ın çağrısı üzerine belediyeler de sokaklardaki başı boş hayvanları toplamaya başlamıştı.

“DEVLET ŞİKAYET ETME VE AĞLAMA YERİ DEĞİLDİR, SORUNLARI ÇÖZME YERİDİR!”

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulunarak, sokak hayvanlarının toplatılmasına tepki gösterdi.

Şen’in paylaşımları şu şekilde:

*Devletime ve belediyelerimize sesleniyorum; hayvanları siyasete alet etmeyin, günahsız, korumasız, egosuz, bizler kadar yaşamaya hakkı olan hayvanlar üzerinden ayrışmayalım, kutuplaşmayalım.

“İnsanın suçunu hayvana yıkmayalım. Ülkemizde sokağa terk edilmiş hayvanların hali ortada. Belediyeler çalışmıyor, barınaklar yetersiz, planlama, denetim ve takip yok.

*Hayvanları toplayıp dağa, taşa, ormana atmayalım. Hayvanlar acı içinde açlıktan, soğuktan ve hastalıktan ölüyor. Bizim kadar onların da yaşama hakkı var. Her çöplük bir kabus. Yeni çıkan Yasa hayvanları korumalı, belediyeleri değil. Belediyeler gönüllülerle işbirliği yapmalı.

*İnsanlığınıza ve vicdanınıza sesleniyorum. Allah'ın yarattığı her can kıymetlidir. Herkes, hayvanların yaşama hakkına saygılı olmalıdır. Dinimiz; hayvanların korunup gözetilmesini emreder, sokağa ve çaresizliğe terk edilmesini değil!

*Devlet şikayet etme ve ağlama yeri değildir, sorunları çözme yeridir!..

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