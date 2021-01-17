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Erzincan, Çanakkale ve İzmir’de arka arka deprem: AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler

Erzincan, Çanakkale ve İzmir'de 3.0, 2.7, 3.6 olmak üzere üç ayrı deprem meydana geldi. Vatandaşlarda korku ve endişe yaratan son depremler hakkındaki bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı.

Güncellenme: 12:01, 17/01/2021
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Erzincan, Çanakkale ve İzmir’de arka arka deprem: AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler

Türkiye'nin birçok farklı noktasında depremler olmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi internet siteleri üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. Aşağıdaki linklerden son depremler listesine ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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