Erzurum’da dolu paniği… Kent Ağustos ortasında beyaza büründü

Erzurum'da bugün akşam saatlerinde aniden başlayan şiddetli dolu yağışı panik ve korkuya neden oldu. Bir anda şimşekler eşliğinde başlayan dolu, kentin ana caddelerini Ağustos ortasında beyaza bürüdü.

ORHAN BOZKURT

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Erzurum’da akşam saatlerinde başlayan şiddetli dolu yağışı kent merkezinde etkili oldu. Kent merkezinden kaydedilen görüntülerde vatandaşların korku ve panikle sağa sola kaçıştığı görüldü.

Cadde ve sokakların beyaza büründüğü kent merkezinde, su taşkınları nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar çatı altlarına sığındı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, su birikintilerinin yaşandığı bölgelerde tahliye çalışması başlattı.