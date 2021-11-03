Eş katili koca: Çok seviyordum ama rahmetli beni aldatıyormuş

İstanbul Büyükçekmece’de 9 yıllık eşi Sonbahar Özcan’ı boğarak öldüren Ünal Özcan hakkında karar açıklandı. Ünal Özcan son savunmasında “Eşimi çok seviyordum ama rahmetli aldatıyormuş beni” dedi. Kararını açıklayan mahkeme sanık Özcan’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Büyükçekmece'de 2 çocuğunun annesi, 9 yıllık eşi Sonbahar Özcan’ı boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Ünal Özcan hakkında karar açıklandı. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ünal Özcan ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya maktul Sonbahar Özcan’ın ailesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı.

SUÇLUYUM, İNKAR ETMİYORUM

Duruşmada son savunması sorulan sanık Ünal Özcan, “Ben herkesin huzurunda tekrar ifade etmek isterim ki, çok pişmanım. Hiçbir eş ve baba başına böyle bir şey gelmesini istemez. Eşimin konuştuğu başka bir erkek vardı. Eşimi çok seviyordum ama rahmetli aldatıyormuş beni. Beni günübirlik aramayan eşim o numara ile konuşmuş. Ben suçluyum bunu inkar etmiyorum. Bir cana kıydım. Pişmanım” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Özcan'ın ‘eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme verilen cezada herhangi bir indirim uygulamadı.

İlginizi Çekebilir Eşini ve kızını öldürdükten sonra intihar etti