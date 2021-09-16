Esenyurt Belediyesi Başkanı sel bölgesindeyken makam odasına haciz geldi

CHP’li Esenyurt Belediyesi’ne, AKP yönetimindeyken bir vatandaşın arsasına bedelini ödemeden el konulduğu için açılan dava nedeniyle 15 Eylül günü, 200 bin liralık haciz geldi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un Kastamonu’da sel bölgesinde ziyarette bulunduğu sırada gelen hacizde; makam odasındaki televizyonu, bilgisayarı ve 9 sandalye haczedildi.

Özlem GÜVEMLİ

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AKP'den CHP'ye geçen Esenyurt Belediyesi, geçmiş dönemden kalan borçlar ve davalar nedeniyle 2 yıldır haciz ablukası altında.

En son 15 Eylül günü belediyeye 200 bin liralık haciz geldi. Haczin AKP'li Necmi Kadıoğlu'nun belediye başkanı olduğu 2013 yılında bir vatandaşın arsasına bedelini ödemeden el konulması nedeniyle geldiği öğrenildi.

Belediyeye kamulaştırmasız el atma davası açan vatandaş, davayı kazandı ve yasal faizi ile birlikte yaklaşık 200 bin lira ödenmesine karar verildi.

Belediyenin vatandaşa ödemesi gereken 200 bin lira için 15 Eylül günü, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt Kastamonu'da sel bölgesini ziyaret ettiği sırada haciz geldi.

Bozkurt'un makam odasındaki 9 sandalye, 2 televizyon ve bilgisayara haciz konuldu.

YEDİEMİNE TESLİM EDİLDİ

Özel Kalem Müdürlüğü'ndeki toplantı masası ve mobilya takımına da haciz geldi.

Vatandaşlar Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde para yatırdığı sırada veznedeki yaklaşık 30 bin lira da alındı.

Haczedilen paraların ve eşyaların belediye hizmetleri kapsamında kullanılılıyor olması nedeniyle yediemine teslim edildiği öğrenildi.

BİNLERCE DAVA VAR

Belediyeye bu şekilde açılmış binlerce dava bulunuyor. Belediye yönetiminin, mahkeme kararları kesinleşince ilgili kişileri ödeme sırasına alarak geçmiş dönemden kalan borçları ödediği, haciz gönderen vatandaşın da ödeme sırasında olduğu öğrenildi.

Esenyurt Belediyesi'nin maaş, ikramiye, vergi gibi “haczedilemez” hesaplarının da aralarında bulunduğu tüm banka hesaplarına geçmiş dönemden kalan borçlar nedeniyle 2020 yılının ağustos ayında da haciz konulmuştu.