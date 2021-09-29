Eşi telefonla ulaşamadı, eve giren ekipler çok acı tabloyla karşılaştı: 3 ölü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Aynur Mert (41) ile çocukları Aleyna (16) ve Mehmet Ali Mert (14) evde ölü bulundu. Anne ve iki çocuğunun zehirlenerek öldüğü üzerinde durulurken, soruşturma devam ediyor.

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Olay, bugün ilçeye bağlı Denizciler Mahallesi’nde meydana geldi. İş yerinde çalışırken eşine telefonla ulaşamayan Turgay Mert (47), daha sonra komşularını arayarak ailesine bakmalarını istedi.

KAPIYI AÇAN OLMADI

Bunun üzerine eve giden ve kapıyı defalarca çalmalarına rağmen cevap alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

POLİS ACI TABLOYLA KARŞILAŞTI

Apartmanın 3’üncü katında bulunan eve itfaiye ve sağlık ekipleriyle birlikte gelen polis, acı tablo ile karşılaştı. Hareketsiz halde yatarken bulunan Aynur Mert ile çocukları Aleyna ve Mehmet Ali Mert’in öldüğü belirlendi.

CENAZELER MORGA KALDIRILDI

Olay yerinde yapılan ilk incelemede yedikleri ya da soludukları bir madde nedeniyle zehirlenerek öldüğünden şüphelenilen anne ve iki çocuğunun cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı.

OTOPSİ YAPILACAK

Anne ve iki çocuğunun kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. DHA

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