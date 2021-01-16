Eşini ve 1,5 yaşındaki kızını sıcak suyla yaktı

Konya’nın Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesinde ikamet eden 24 yaşındaki Rukiye Ay yaklaşık 5 yıl önce evlendiği ve sık sık şiddet gördüğü 25 yaşındaki Ali Ay’a 9 ay önce boşanma davası açtı.

Bir süre sonra davadan vazgeçen ve eşiyle tekrar barışan Rukiye Ay, 9 Ocak sabahı saat 09:00 civarında 1,5 yaşındaki kızı Eylül ile birlikte Ali Ay''ı kahvaltı yapması için uyandırdı.

Uyandırılmasına sinirlenen Ali Ay, kettlede kaynayan sıcak suyu kahvaltı için hazırlanmış yer sofrasında oturan eşi ve kızının üzerine döktü. Can havliyle karşı komşusuna sığınan Rukiye Ay, eşi hakkında şikayetçi oldu. Ali Ay gözaltına alınırken Rukiye Ay ve kızı ise hastanede tedavi altına alındı.

“ÇOCUĞUMUN DA YARALARI VAR”

Hastanede tedavisi devam eden Rukiye Ay yaşadığı dehşet anlarını şu şekilde anlattı:

* Geçtiğimiz Cumartesi günü çocuğum 2 yaşına gireceği için sütten ayıracaktım. Çocuğum gece boyunca uyumadı. Sabah da çocuğum acıktığı için erkenden uyanıp, kahvaltı hazırladım.

* Sabah 9 civarında eşime ‘hadi gel kahvaltı yapalım' dedim. Eşimde ‘Beni neden uyandırıyorsun, ben gece oyun oynadığım için uyumadım' dedi. Daha sonra uyuyacağını söyleyerek arkasını döndü.

* Yer sofrası kurmuştum. Ne olursa olsun o çocuğu senden alacam ve senden ayrılacağım' diyerek başımdan aşağı kettlede bulunan kaynar suyu döktü.

* Can havliyle kalktım daha sonra kettlenin altında kalan suyu serpti. Su hem çocuğuma hem de benim kalçama geldi. Çocuğumun da yaraları var, şu an annem bakıyor. İkimizde bu olaydan çok etkilendik. 1 haftadır çocuğumu göremiyorum ve çok özledim.

“HER TARAFIM YANIKLARDAN DOLAYI ACIYOR”

Vücudundaki ikinci derece yanıklardan dolayı çok zorlandığını belirten Rukiye Ay, “Şu an hastanede tedavim ediyor. Vücudumda oluşan yanıklar yüzünden yatıp kalkamıyorum. Burada çok zor şartlar altında hayatımı devam ettirmeye çalışıyorum. Sadece yüz üstü yatabiliyorum. Her tarafım yanıklardan dolayı acıyıp kanıyor” dedi.

“ELİNİ KOLLUNU SALLAYARAK DIŞARDA GEZİYOR”

Olayın ardından şikâyetçi olduğu eşi Ali Ay'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ifade eden Rukiye Ay, “Olayın ardından eşim hakkında şikâyetçi oldum ama adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O şimdi elini kolunu sallayarak dışarda gezebiliyor. Onun dışarda gezmesini istemiyorum. Ben burada acı çekiyorsam, o da cezasını çekmeli. Lütfen bana destek olun” dedi.

“O DA BENİ YAKMAYA ÇALIŞTI”

Öte yandan serbest bırakılan Ali Ay'ın ise polise verdiği ifadesinde, eşiyle aralarında bir arbede yaşandığını ve eşinin de kendisine sıcak su döktüğü için vücudunda yanıklar oluştuğunu söylediği öğrenildi.