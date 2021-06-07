Eski Bakan Babüroğlu son yolculuğuna uğurlandı

Babüroğlu’nun tabutu kendi vasiyeti ve ailesinin de isteği üzerine TBMM’deki resmi törenin ardından Kocatepe Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası dadaş kıyafetleri giyinmiş Erzurumlu hemşehrileri tarafından taşındı.

Babüroğlu’nun vefatının ardından üzüntülerini dile getiren Ankara Erzurum Sosyal İktisadi Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı (ESAV) Başkanı Veysel Karani Aksungur, “Türk milleti, Türk siyaseti ve özelinde Erzurum çok kıymetli bir ismini kaybetti” dedi.

Babüroğlu’nun cenaze törenine çok sayıda siyasetçi, bürokrat ve Erzurumlu hemşehrileri katıldı.

VASİYETİ ‘BENİ 4 DADAŞLAR GÖTÜRSÜN’ OLMUŞ

Erzurum’da 1923 yılında doğan Babüroğlu’nun “Öldüğümde beni 4 Dadaş götürsün” vasiyeti bıraktığı öğrenildi.

BABÜROĞLU KİMDİR?

Eski İmar ve İskan, Ulaştırma Bakanlarından olan Babüroğlu, Anıtkabir Derneği'nin de Yönetim Kurulu üyesiydi. ‘Devlet ve Bunalım', ‘Devlet ve Deprem' kitaplarınında yazarı olan 1923 doğumlu inşaat mühendisi Babüroğlu, 3 çocuk babasıydı.

Selahattin Babüroğlu 10 Mayıs 1923'de Erzurum'da dünyaya geldi. Babası Topçu Binbaşı Reşit Rüştü ve annesi Aliye hanımdır. 1942’de Kara Harp Okulu’nu bitirdi. İstihdam Subayı iken Amerika’ya gitmek yerine İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümü’ne giren Babüroğlu 1954'de mezun oldu.

1961 yılında İller Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlüğü görevlerini üstlenen Babüroğlu 1966 yılında Başbakanlık Yüksek Denetleme kurulu üyeliğine getirildi.

1971 yılında bu görevde iken dışardan 1. Erim Hükümeti’ne İmar ve İskan Bakanı olarak atandı. Bir süre Ulaştırma Bakanlığı da yapan Babüroğlu Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından Cumhuriyet Senatosu’na üye seçildi.

1974 yılında Sadi Irmak Hükümeti’nin kuruluş çalışmalarında yer alan Selahattin Babüroğlu, bu hükümette de İmar ve İskan Bakanı olarak görev yaptı.

1978 yılında Türk Hava Yolları Genel Müdürü olarak görevlendirilen Babüroğlu bu görevinden ayrıldıktan sonra Sivil Savunma, Halka İlişkiler Kuruluşlarına etkinlik kazandırılması, görevlerin ilke ve politikalarının saptanmasında, doğal afetlerle ilgili kurumlar arası çalışmaların eşgüdüm içerisinde yürütülmesi, planların hazırlanması konularında Bakanlar Kurulu kararı ile Başbakanlık'ta görevlendirildi.

Bu görevlerinden kendi isteği ile ayrılan Babüroğlu, Dürnev Babüroğlu (Altuğ) ile evli ve Oya Torum (1949), Oğuz Nuri Babüroğlu (1955), ve Reşit Tolga Babüroğlu (1967) isimli üç çocuk babasıdır.

Anıtkabir Derneği yönetim kurulu üyesi olan Selahattin Babüroğlu’nun çeşitli dernek, vakıf, yardım kuruluşlarında Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliklerinin yanı sıra Bunalım ve Devlet (1984), Deprem ve Devlet (1998) isimli kitapları ve yayınlanmış birçok makalesi vardır.