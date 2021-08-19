Eski bakanın oğluna ait dağ evine yıkım kararı çıktı ama uygulanmadı

AKP'li eski bakan Faruk Çelik'in oğlu Enes Çelik'in üzerine kayıtlı Bursa Uludağ eteklerinde bulunan Alaçam Köyü'nde İmar Barışı'na aykırı olarak inşa ettirdiği dağ evi hakkında AKP'li Kestel Belediyesi'nin yaklaşık 1 ay önce yıkım kararı aldığı öğrenildi. Kararın ise uygulanmadığı ileri sürüldü.

HALIL ATAŞ

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AKP’li eski bakan Faruk Çelik’in oğlu Enes Çelik’in üzerine kayıtlı Bursa Uludağ eteklerinde bulunan Alaçam Köyü’nde kaçak inşa ettirdiği tespit edilen dağ evine yıkım kararı çıktı.

YAPI KAYIT BELGESİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Dağ evinin 31 Aralık 2017’den sonra inşa edilmiş olmasına rağmen 2018 yılında yapı kayıt belgesi alındığı, CİMER’e yapılan şikayetle ortaya çıktı. Söz konusu şikayeti değerlendirmeye alan Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, dağ evinin 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapıldığını tespit ederek, yapı kayıt belgesini iptal etmişti.

ENCÜMEN TOPLANTISINDA YIKIM KARARI ÇIKTI

Kestel Belediyesi Fen ve İmar İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Uludağ eteklerinde bulunan Alaçam köyündeki dağ evinin kaçak olduğunun tespitinin ardından yaklaşık 1 ay önce encümen toplantısında yıkım kararı çıktığı öğrenildi.

Belediyenin ise yıkım kararını uygulamaya sokmadığı ileri sürüldü.

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