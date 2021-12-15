Eski başhekimden bir skandal daha: Başlarım grevinize!

Medeni kanunu hedef alıp çok eşliliği savunan eski GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer, bu kez de sağlık çalışanlarının grevini hedef aldı. Odasında çektiği fotoğrafı paylaşan Edizer, “Başlarım grevinize! Biz işimizin başında, görevimizdeyiz.” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Medeni hukuk ve laiklikle ilgili açıklamaları nedeniyle açığa alınan, sonrasında göreve iade edilen GATA’nın eski başhekim yardımcısı Ali Edizer, bu sefer de greve çıkan sağlık çalışanlarını hedef aldı.

Edizer sosyal medya hesabından “Başlarım grevinize! Biz işimizin başında, görevimizdeyiz.” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Türkiye genelinde 'beyaz' uyarı: Sağlık emekçileri iş bıraktı

İlginizi Çekebilir Cübbeli doktor eski yerine döndü!

İlginizi Çekebilir Eski başhekim Ali Edizer'den tepki çeken sözler! Hesabını kilitledi