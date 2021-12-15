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Eski başhekimden bir skandal daha: Başlarım grevinize!

Medeni kanunu hedef alıp çok eşliliği savunan eski GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer, bu kez de sağlık çalışanlarının grevini hedef aldı. Odasında çektiği fotoğrafı paylaşan Edizer, “Başlarım grevinize! Biz işimizin başında, görevimizdeyiz.” dedi.

Yayınlanma: 12:59 - 15 Aralık 2021 Güncellenme:
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Eski başhekimden bir skandal daha: Başlarım grevinize!

Medeni hukuk ve laiklikle ilgili açıklamaları nedeniyle açığa alınan, sonrasında göreve iade edilen GATA’nın eski başhekim yardımcısı Ali Edizer, bu sefer de greve çıkan sağlık çalışanlarını hedef aldı.

Edizer sosyal medya hesabından “Başlarım grevinize! Biz işimizin başında, görevimizdeyiz.” ifadelerini kullandı.

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