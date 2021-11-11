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Eski HDP Milletvekili Yıldırım’a terör örgütü üyeliğinden tutuklama

Adıyaman'da gözaltına alınan, eski HDP Milletvekili Behçet Yıldırım, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklandı.

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Eski HDP Milletvekili Yıldırım’a terör örgütü üyeliğinden tutuklama

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 Kasım’da, 25’inci ve 26’ncı dönem HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım’ı evine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Yıldırım, İl Jandarma Komutanlığı’nda yapılan sorgulama sonrası adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Yıldırım, ‘PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)

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