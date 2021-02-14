Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş son yolculuğuna uğurlandı

Özlem GÜVEMLİ / Fahrettin ÖZTÜRK

2004-2017 arasında üç dönem boyunca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan ve görevinden tartışmalı şekilde 2017'de istifa eden Kadir Topbaş, 16 Kasım'dan beri Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede 13 Şubat'ta hayatını kaybetti.

Kadir Topbaş için ilk tören 1999-2003 yılları arasında başkanlığını yaptığı Beyoğlu Belediyesi'nde düzenlendi. Topbaş'ın cenazesi daha sonra, 13 yıl boyunca yönettiği İBB'nin Saraçhane'deki Başkanlık Binası'na getirildi. İBB binasına Kadir Topbaş'ın fotoğrafları asıldı. Topbaş için başkanlık binasının önünde kurulan çadırda tören düzenlendi.

Törende, Topbaş'ın eşi Özleyiş Topbaş, çocukları Kübra Kavurmacı, Hüseyin ve Ömer Topbaş ile akrabaları taziyeleri kabul etti. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AKP'li ve CHP'li milletvekilleri, eski ve yeni İBB üst düzey yöneticileri katıldı.

“İSTANBUL’A BİZE GÖRE 20 YIL HİZMET ETMİŞTİR”

Törende İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu birer konuşma yaptı. İmamoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

– Ne yazık ki Covid 19 tedavisinin ardından kaybettiğimiz Kadir Topbaş beyefendiyi hep beraber uğurlayacağız. Az önce bahsettiğim onuru çok kıymetli Kadir Topbaş tam dört kez yaşamıştır. Birisi Beyoğlu Belediye Başkanlığı, 3’ünü de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yaşamıştır. Bu özelliğiyle gerekten hem İstanbul’un hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurumu için çok özel bir yere sahiptir. Bizler ve eminim ki bütün İstanbullular ve İBB kurumu fertleri kendisini her zaman şükranla anacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kadim bir kurumdur, tarihi bir kurumdur, önemli kurumsal bir geleneğe de sahiptir.

– Bu anlamda da çok büyük ve güzel bir aile olduğunu da buradan ifade etmek isterim. Dolayısıyla Kadir Topbaş beyefendi her zaman bu kadim kurumda çok güzel duygularla hak ettiği saygıyı görecek ve her zaman saygıyla, şükranla anılacaktır. Böylesi bir geçmişe, kaliteye ve kimliğe sahip olması elbette başta eşi olmak üzere bütün ailesi olarak da gurur vesilesidir. Bu bağlamda yakınlarına, sevenlerine, bütün dostlarına ve hemşerilerine başsağlığı diliyorum. İstanbul’a bize göre 20 yıl hizmet etmiştir, Allah ondan razı olsun. Mekanı cennet olsun, umarım güzel duygularıyla bizlerle vedalaşmıştır. Kendisini saygıyla minnetle bir kez daha anıyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın Kuran-ı Kerim okuyup dua etti. Duaların ardından Topbaş'ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanacağı Fatih Camii'ne doğru yola çıktı. Törenin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, Topbaş ailesini bir süre makamında ağırladı.