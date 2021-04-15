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Eski MHP ilçe başkanının ‘128 milyar dolar nerede?’ pankartını indirdiler

İzmir'in Torbalı ilçesinde 2014 yerel seçimlerinde MHP’nin adayı olan, bir dönem MHP İlçe Başkanlığı görevini de yürüten Yurdadoğ Mutlu'nun evinin dışına astığı "128 milyar dolar nerede? Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır" yazılı pankart, polis ekiplerince kaldırıldı. Emniyete götürülen Mutlu hakkında işlem yapıldı.

Latif SANSÜR
Güncellenme: 19:23, 15/04/2021
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Eski MHP ilçe başkanının ‘128 milyar dolar nerede?’ pankartını indirdiler

MHP'nin Torbalı'daki etkin isimlerinden, bu partide belediye başkan adaylığı ve ilçe başkanlığı yapan Yurdadoğ Mutlu, bugün sabah saatlerinde Sadık İleri Bulvarı'nda evinin dışına bir Türk bayrağı ile ‘128 milyar dolar nerede? Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır’ pankartı astı. Birkaç saat asılı kalan pankarta öğle saatlerinde polis ekipleri müdahale etti.

VALİLİK TALİMATI

Mutlu'nun evine gelen polis ekipleri İzmir Valiliği'nin talimatı olduğunu belirterek pankartı kaldırdı. Yurdadoğ Mutlu ise Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülüp ifadesi alındı. Pankartla ilgili tutanak tutulduktan sonra serbest bırakıldı.

“DİLSİZ ŞEYTAN” OLMAMAYA DAVET ETTİ

Mutlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, vatandaşların artık anayasal hiçbir hakkının kalmadığını, Türkiye'nin bir parti devletine dönüştüğünü belirterek “Ama tüm vatandaşlarımızı haksızlık karşısında susmamaya davet ediyorum. Dilsiz şeytan olmamaya davet ediyorum” dedi. Mutlu, daha sonra evine astığı pankartın görselini sosyal medya hesabından paylaştı.

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Yayınlanma Tarihi:19:22,