Esnaf, Babacan’a dert yandı: Kiramı ödeyemiyorum, bizi bu beladan kurtarın

Ankara’da esnaf ziyaretleri gerçekleştiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir esnafın stopaj ücretine isyanıyla karşılaştı.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'nın Haymana ilçesinde esnafı ziyaret etti. Babacan, “Kiramı ödeyemiyorum, stopaj ödüyorum. Bizi bu beladan kurtarın” diye isyan eden esnafa şunları söyledi:

* 'Pandeminin etkisi bitene kadar şu stopajı sıfırlayın' dedik. Bir; stopajı sıfırlayın. İki; ‘Biraz kira yardımı yapın. Esnafın dükkanı kapalı duracak, zorlanacak' dedik.

* Boyuna kredi verdiler. Kredi üstüne kredi, faiz üstüne faiz. Şimdi herkes borçlu. İçeride bir tane ampul yanıyor. Bütün dükkanlar böyle.