Esnaf Başkan Çerçioğlu’na dert yandı: Siftahım yok

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğl pazar ziyareti sırasında bir dokundu, bin ah işitti. Girdi maliyetlerinin yükseldiğinden şikayet eden esnaf, "Bu saate kadar siftahım yok" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’le birlikte Germencik Pazarı’nı ziyaret etti. Pazarda vatandaşlarla sohbet edip vatandaşların ve pazarcı esnafının sorunlarını dinleyen Başkan Çerçioğlu pazardan alışveriş de yaptı.

Pazarda Başkan Çerçioğlu'yla sohbet eden pazarcı esnafı girdi maliyetlerinin yüksekliğinden şikâyet etti. Özellikle son dönemde oldukça artan mazot ve gübre fiyatlarının ister istemez ürün fiyatlarına yansıdığının altını çizen pazarcı esnafı, satışların da oldukça düşük olduğunu söyledi.

Birçok esnaf ise saatin ilerlemiş olmasına rağmen siftah yapamadığını belirtti. Pazar esnafı önceden tek günde sattıkları ürünü artık iki-üç pazar dolaşarak satabildiklerini ifade etti. Pazarda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çerçioğlu'yla sohbet eden birçok vatandaş ise fiyatların yüksekliğinden şikayetçi oldu.

Başkan Çerçioğlu bir esnafın kahve daveti üzerine esnaftan hem alışveriş yaptı hem de ikram ettikleri kahveyi içip sohbet etti. İHA

İlginizi Çekebilir Esnaf ekonomiyi bu sözlerle özetledi: En ucuz yemeğin ne?