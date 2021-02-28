Esnaf tükendi, dükkanını açmak için yalvarıyor

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dün Parti Meclisi (PM) toplantısı yaptı. Video konferans yöntemiyle yapılan toplantı 5 saat sürdü. Kılıçdaroğlu toplantıda esnafın sorunlarına değindi. CHP lideri şunları söyledi: “TÜİK'in açıkladığı veriler bile hayat pahalılığını gizleyemiyor. Devletin esnafa gerçek anlamda destekte bulunmaktan çok onları borçlandırmayı tercih etmesi esnafı tüketmiş durumda, esnaf kan ağlıyor. 19 yılın sonunda üç Trakya büyüklüğünde alan çiftçiler tarafından ekilemez hale geldi. Kalabalıklar AKP kongrelerinde toplanırken, esnaf gerekli önlemlerle dükkanı açabilmek için yalvarıyor. Tükendiler artık.”

DEMOKRASİ SİLİNDİ

Kılıçdaroğlu, “Hukuk ve demokrasinin kalan kırıntıları da saray rejimi tarafından silip süpürüldü. Denge ve denetleme mekanizmaları tamamen felç edildi” dedi ve güçlendirilmiş parlamenter sistem çağrısı yaptı. CHP lideri “İlk dört madde aynı kalmak kaydıyla yeni bir Anayasa'ya ihtiyaç var. Anayasa değişikliği için her şeyden önce doğru siyasi iklime ihtiyaç var, yürürlükte olan Anayasa'ya uyan bir siyasi anlayışa ihtiyaç var. Türkiye'nin bu kutuplaşmadan çıkması lazım. Bu tartışmayı başlatabilmeniz için öncelikle var olan Anayasa'ya uymanız gerekir” dedi.

Kılıçdaroğlu, eşinin üzerine kaynar su döktüğü Rukiye Ay ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Konya'da eşinin kendisini ve kızını üzerine kaynar su döktüğü Rukiye Ay ile makamında görüştü. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da görüşmeye katıldı. Rukiye ve 2 yaşındaki Eylül Tuana'yı ağırlayan Kılıçdaroğlu, minik Eylül'ü sevdi. Kılıçdaroğlu, Rukiye'ye “Bütün hayat çocuklar üzerine kurulu” dedi. Konya'da 18 yaşında evlenen Rukiye Ay, 9 Ocak 2021 tarihinde eşinin şiddetiyle karşılaşmıştı. Ali Ay, “Gece uykusuz kaldım, beni niye uyandırdın” diyerek, Rukiye ve çocuğunun üzerine kaynar su dökmüştü. Tepkiler üzerine Ali Ay, tutuklanmıştı. Nazlıaka, Ay'ın 4 Mart'taki duruşmasında da yanında olacaklarını bildirdi.

O hakim görevden alınmalı

Kılıçdaroğlu, “Enis Berberoğlu yeniden parlamentonun onurlu bir üyesi olarak görevine döndü. İlk AYM kararını uygulamayan yargıcın o görevden alınması lazım. AYM kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlar. Bu maddeye göre, bir hukuk devletinde anayasal hükümlere uymamanın ilgililer açısından cezai, idari ve hukuki sorunlar, sorumluluklar doğuracağı açıktır. Bu ülkede gerçek anlamda hukuk, bu ülkede gerçek anlamda demokrasi varsa ilk AYM kararını uygulamayan yargıcın o görevden alınmalı” dedi.