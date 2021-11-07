Etkinliğin amacını öğrenince hiç düşünmeden saçlarını kazıttılar

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye’nin ilk ve tek hobi festivali HobiFest 2021’de lösemili çocuklara destek olmak amacıyla saç kazıtma etkinliği düzenlendi. ‘Sende Yoksa Bende de Yok’ sloganı ile düzenlenen etkinlikte onlarca kişi lösemili çocuklar için saçlarını kazıttı. Saç kazıtma etkinliğine destek veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

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Birbirinden renkli etkinliklerle iki gün boyunca Cam Piramit alanında Antalyalılara keyifli bir hafta sonu yaşatan HobiFest 2021'de lösemili çocuklar için farkındalık etkinliği düzenlendi. 2-8 Kasım tarihleri arasındaki Lösemi Haftası kapsamında ‘Sende Yoksa Bende de Yok' isimli etkinlikte vatandaşlar saçlarını kazıttı.

Genç, yaşlı, kadın, erkek onlarca duyarlı vatandaş bu anlamlı etkinliğe dahil olarak saçlarını kazıttı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı da bu anlamlı etkinliğe katılanları yalnız bırakmadı.

FARKINDALIK İÇİN SAÇ KAZITTILAR

Cam Piramit içinde kurulan sahnede saçını ilk kazıtan isim Antalya Kan Bankası Grubu Başkanı Emin Balin oldu. Balin'in saçını daha önce lösemi tedavisi gören ve hastalığı yenen minik Samet kazıdı. Balin de daha sonra Samet'in saçlarını kazıdı.

Lösemiyi yenen hastalar da sahneye çıkarak etkinliğin farkındalık için önemine dikkat çekti. Saç kazıtma etkinliğinde gönüllü olan vatandaşların saçları Antalya Kuaförler Odası üyesi kuaförler tarafından kazındı.

BAŞKAN BÖCEK YALNIZ BIRAKMADI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de HobiFest 2021 kapsamında düzenlenen bu anlamlı etkinliği son derece önemsediklerini belirterek, “2-8 Kasım Lösemi Haftası. Burada bu anlamlı etkinliğe katkı koyan Antalya Kan Bankası grubuna ve ekibine lösemili çocuklarımız için gösterdikleri bu duyarlı davranıştan dolayı teşekkür ediyorum. Bu duyarlılık hepimiz için geçerlidir. HobiFest içinde yer alan bu etkinliğe biz de çok önem verdik. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

BAŞKAN BÖCEK'E DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Antalya Kan Bankası Grubu adına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e destekleri için teşekkür eden Emin Balin ise 256 bin üyeleri olmalarına rağmen bazen kan ve trombosit taleplerini karşılamakta zorlandıklarını belirterek herkesi desteğe çağırdı. Balin, “Hastanede hayat her gün devam ediyor. Tatil, gece, gündüz yok Sizden ricam çağrılarımıza kulak verin. Çağrılarımızın hepsi acil ve gerçektir” diye konuştu.

Başkan Böcek daha sonra bu anlamlı etkinliğe öncülük eden Antalya Kan Bankası Grubu adına Emin Balin'e teşekkür plaketi verdi.

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