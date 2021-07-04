Evde ömürlerini yitirdiler derhal bir tedbir alınmalı

Pandemide özellikle 65 yaş ve üstü evden dışarı çıkamadığı için hastalıkları arttı. LÖSEV Başkanı Dr. Üstün Ezer konu hakkında ciddi uyarılarda bulundu. Ezer, “Uzun süredir yanlış uygulamalarla eve kapanmak zorunda bırakılan 65 yaş ve üzeri vatandaşların kalp-akciğer hastalıkları, eklem ve kemik kas rahatsızlıkları, diyabet, karaciğer ve böbrek hastalıkları ileri derecede arttı. Bunlar henüz ortaya çıkmadı ve ülkemizi büyük bir felaket beklemektedir” dedi. Ezer “Bu konu geçiştirilemez. Çok acil tedbirler alınmalıdır” uyarısını yaptı ve şunları söyledi:

“Biz hekimler pandemide 65 yaş ve üstü grubunda çok fazla kalça kemik kırığı, kalp yetmezliği, kalp krizi, solunum yetmezlikleri ve tıkanmaları gördük. Ama 65 yaş üstünün bir diğer önemli problemi de psikolojik rahatsızlıklarıdır. Depresyon, gerginlik, endişe, ölüm korkusu herkeste yerleşti ve kolay kolay da düzelecek gibi görünmüyor.”

BİLGİLİ PERSONEL GEREK

Ezer, Türkiye nüfusunun hızla yaşlandığına dikkat çekti ve ekledi:

“Yaşlıların sorunları çığ gibi artıyor. Şu anda ülkeyi yönetenler bunu görmezden geliyor ve hiçbir ciddi tedbir alınmıyor. Hızla Geriatri hastanelerinin sayısı artmalı, her ile sadece 65 yaş üzerine bakacak, rehabilitasyon verecek bir geriatri hastanesi kurulmalıdır. Çok hızla bu konuda çok eğitimli ve deneyimli personel yetiştirilmeli ve hazırlanmalıdır. Ülkemiz hızla yabancı uyruklu bakıcılardan kurtulmalıdır. 65 yaş üstü kişiler için koruyucu hekimlik hizmetleri arttırılmalı. Onlar misafir değil ev sahiplerimizdir anlayışı hakim olmalıdır.”

HAYAT BAĞI EVLERİ

Ezer, LÖSEV'in yeni projesi olan Hayat Bağı Evleri projesini ise şöyle anlattı:

“Ülkemizde tüm yaşlıların en büyük duası “Allah'ım beni kimseye muhtaç etme” olmuştur. Artık yaşlı bakımı çok büyük sorundur. Hayat Bağı Evleri yemyeşil bir bahçede, ağaçların arasında kuruldu. Sabahları kuş sesleriyle uyanacak ve neşe içinde güne başlayacaklar. Sanat atölyeleri, hobi bahçeleri var. Ve deneyimli sağlık ve bakım personeliyle hizmet verilecek. İlk Hayat Bağı Evimizi Ankara'da açtık. İncek ilçemiz Tulumtaş Mahallesinde, LÖSANTE Hastanemize 9 kilometre uzaklıkta. Bu evimize ilk planda 55 yaşın üzerindeki sağlıklı kişiler alınacaktır. 35 odamız var.”

Lösemili çocuklarımızı dolar ve Euro vurdu

Dr. Üstün Ezer, pandemide lösemili çocuklarımız başta olmak üzere tüm kanser hastaları mağdur olduğunu söyledi. Ezer, “Toplu taşım araçlarını kullanamadılar, endişeden hastanelere gidemediler. Halen birçok hastanenin lösemi hastası kabul etmediklerini duyuyoruz. Biz LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanemize uzun süre Covid belirtileri gösteren yetişkin hastaları kabul etmedik. Biz LÖSANTE hastanesi olarak tek bir çocuğumuza Covid virüsü bulaştırmadık. Ama lösemili çocuklarımızı Covid virüsünden daha çok Dolar ve Euro vurdu. Çünkü bizim teşhis ve tedavimizde kullanılan birçok ilaç, tıbbi malzeme hep dövizle alınıyor. Bu kadar yükselince, elektrik ve doğalgaza bu kadar zam yapılınca, personel giderleri ve vergiler bu kadar artınca ayakta kalmamız güçleşiyor” dedi.