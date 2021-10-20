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Evinde sırtından 13 kez bıçaklanarak öldürüldü

Düzce'de ailesinin 2 gündür haber alamadığı Uğur Ay (35) evinde sırtına aldığı 13 bıçak darbesiyle ölü bulundu.

Yayınlanma: 23:59 - 20 Ekim 2021 Güncellenme:
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Evinde sırtından 13 kez bıçaklanarak öldürüldü

Olay Şerefiye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Uğur Ay’dan 2 gündür haber alamayan babası Yılmaz Ay, oğlunun kaldığı eve giderek kapısını çaldı.

KAPIYI ZORLAYARAK EVE GİRDİ

Telefonla oğlunu arayan baba içeriden telefon sesi gelmesine rağmen açan olmayınca kapıyı zorlayarak eve girdi.

Yılmaz Ay, banyoda oğlunun cansız bedeniyle karşılaşınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Uğur Ay’ın sırtına aldığı 13 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan incelemenin ardından Ay’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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