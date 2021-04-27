Evinin balkonundan indirilen ‘128 milyar dolar nerede?’ afişini yargıya taşıdı

CHP Kayseri il Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Yeşilyurt'un Melikgazi ilçesindeki evinin balkonuna astığı “128 milyar dolar nerede?” afişi akşam saatlerinde polis eşliğinde itfaiye aracı ile indirilmişti. Evinin balkonunu astığı söz konusu pankartın savcılık kararı olmadan hukuksuz bir şekilde indirildiğini belirten Özgür Yeşilyurt, konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

“PANKARTIMA HUKUKSUZ BİR ŞEKİLDE EL KOYDULAR”

Konuya ilişkin Kayseri Adliye Sarayı önünde açıklamalarda bulunan CHP'li Yeşilyurt 16 Nisan'da evine astığı “128 Milyar dolar nerede? ” afişini indirmeye gelen polislere savcılık kararını sorduğunu, ancak bu konuda yanıt alamadığını söyledi.

“Korkmuyoruz ve mücadeleye devam edeceğiz” diyen Yeşilyurt şunları söyledi:

* 16 Nisan 2021 tarihinde özel mülküme ait balkonumda ‘128 milyar dolar nerede' yazılı pankart vardı. Pankartı sökmek için gelen polis ekiplerinden savcılık kararı istedim, ancak valilik kararı ile Kabahatler Kanunu’na göre hakkımda işlem yaptılar. İtfaiye aracı ile söktüler. Pankartıma hukuksuz şekilde el koydular. Bu konuda hukuk mücadelesi başlattık. Hiçbir şeyden korkmuyoruz, korkmayacağız. Bir kez daha Adalet Sarayı’ndan soruyoruz; 128 milyar dolar nerede?

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