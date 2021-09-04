Evlenmek istemediği için 13 yaşındaki kızının üzerine tiner döküp ateşe vermiş

Evlenmek istemediği için babası tarafından üzerine tiner dökülerek ateşe verilen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 13 yaşındaki Amara Dwla'nın babası Ahmet Mohammad Dwla tutuklandı, kız kardeşi Lamur Dwla (12) ise devlet koruması altına alındı.

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Filistin asıllı olan Suriye uyruklu Ahmet Mohammad Dwla, kızları Amara ve Lamur Dwla (12) ile birlikte 4 ay önce Şanlıurfa’da Sıhmaksut Mahallesi’ndeki bir eve yerleşti.

İnşaatlarda kalıpçı ustası olarak çalışan baba Dwla, kızı Amara’yı evlendirmek istedi. Kızının buna karşı çıkmasına kızan baba, Amara’yı dövdükten sonra banyoda üzerine tiner dökerek ateşe verdi.

ÇIĞLIKLARI DUYULMASIN DİYE MÜZİĞİN SESİNİ AÇTI

Baba, sesin duyulmaması için yüksek sesle müzik açtı, sonra küçük kızı ile evden kaçtı. Kapıyı kırıp içeri giren komşuları tarafından çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Amara Dwla doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Amara Dwla’nın, hastaneye götürülürken babası ve kız kardeşinin ismini verdiği ortaya çıktı.

Ölen kızın ifadesi üzerine harekete geçen polis, Ahmet Mohammad Dwla ile Lamur Dwlayı yolda yürüdükleri sırada gözaltına aldı. Emniyette yapılan sorgusunda suçunu kabul etmeyen Ahmet Mohammad Dwla, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, kızı Lamur Dwla ise devlet koruması altına alındı.

KİMSESİZLER MEZARLIĞINA GÖMÜLECEK

Morga kaldırılan Amara Dwlanın cenazesinin 3 günlük defin sürecinde yakınları gelmezse kimsesizler mezarına defnedileceği bildirildi.

DHA

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